V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

19. apr 2018 o 12:16 Marián Kizek

Správu aktualizujeme

KOŠICE. Do pripravovaného strategického priemyselného parku pri obci Haniska v okrese Košice-okolie si to môže namieriť aj veľká automobilka.

V Košiciach sa čoraz častejšie a hlasnejšie spomína aj možná investícia automobilky BMW, minister hospodárstva perspektívneho investora pre Korzár nekonkretizoval.

Potvrdil ale rokovania s viacerými možnými investormi, vrátane automobiliek.

Priamo nedementoval ani to, že by jedným z nich mohlo byť aj BMW, ktorá by sa tak mohla stať piatou veľkou automobilkou na Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žiadosť o vyvlastenie pozemkov

Ministerstvo hospodárstva SR tento týždeň podľa týždenníka Koment predložilo vláde žiadosť o vyvlastnenie pozemkov s rozlohou viac ako 250 hektárov v katastrálnom území Čaňa, Geča, Haniska, Sokoľany, Šaca a Valaliky.

Práve na tomto území, kde je doteraz zväčša poľnohospodárska pôda, by mohol vyrásť nový závod známej automobilky.

O toto materiáli sa malo rokovať už na stredajšom rokovaní vlády, ktoré však bolo preložené na piatok.

Na webstránke Úradu vlády však zatiaľ nie sú zverejnené žiadne materiály, o ktorých sa v piatok má rokovať.

Žiga: Rokujeme s investormi

Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer) tieto informácie pre Korzár nechcel príliš komentovať.

"Rokujeme s viacerými investormi, vrátane automobiliek, ktorý by mali záujem postaviť svoju prevádzku v tejto lokalite. Prevažne ide o firmy z Ázie," povedal nám.

Starostovi Hanisky Milošovi Barcalovi (nez.) sme sa zatiaľ nedovolali, no v SMS nám sľúbil, že sa nám čo najskôr ozve.

So žiadosťou o stanovisko sa Korzár obrátil aj priamo na automobilku BMW, na odpoveď čaká.

Hovorilo sa o príchode BMW do Kechneca

O BMW sa však už v roku 2012 hovorilo, že by malo prísť na východ Slovenska.

V kechneckom priemyselnom parku, o ktorom sa uvažovalo, že by tam mohol vyrásť ich nový závod na výrobu elektromobilov, sa však autá dodnes nevyrábajú.

BMW vtedy takúto investíciu označilo len za špekuláciu slovenských médií.