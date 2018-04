Krajský súd vzal Antonina Vadalu do vydávacej väzby

Na Taliana vydal európsky zatykač Benátsky súd.

20. apr 2018 o 10:05

KOŠICE. Krajský súd v piatok rozhodoval o návrhu na vydávaciu väzbu v prípade trebišovského podnikateľa Antonina Vadalu.

Návrh podala ešte 9. apríla Krajská prokuratúra Košice.

Doložila k nemu aj požadovaný originál európskeho zatykača, ktorý na Taliana vydal Benátsky súd.

Košický súd po obdržaní dokumentov z prokuratúry čakal s určením termínu neverejného zasadnutia na verdikt Najvyššieho súdu (NS) SR.

Ten 12. apríla zamietol sťažnosti Vadalu, ktorú podal proti uzneseniu KS o vzatí do predbežnej väzby.

Sťažnosť nepodal

Keďže Vadala je už od 13. marca za mrežami, na krajský súd ho v piatok priviedli kukláči.

Kuriózne bolo, že do pojednávacej siene, ktorá mala bočný vchod, teda nie po chodbe súdu, ako pri rozhodovaní o predbežnej väzbe.

Krátko po 10. hodine dostali zástupcovia médií možnosť urobiť si v súdnej sieni niekoľko záberov, potom ju museli opustiť.

Rozhodovanie o návrhu na vydávaciu väzbu bolo neverejné.

Po jeho skončení obhajca Jaroslav Homza médiá informoval, že súd vzal jeho klienta do vydávacej väzby.

Sťažnosť nikto nepodal, takže uznesenie je právoplatné.

"Vydanie môjho klienta do Talianska závisí od viacerých okolností. Tie špecifikovať nebudem," povedal Homza.

Kukláči vyviedli Vadalu zo súdnej siene opäť tak, že do kontaktu s médiami už neprišiel.

Ďalší postup je v rukách prokuratúry

Ako nás informovala hovorkyňa krajského súdu v Košiciach, dnešným dňom začala plynúť vydávacia väzba.

"Krajský súd Košiciach zistil splnenie zákonných podmienok pre vzatie Antonina V. do vydávacej väzby, pretože dôvody väzby u menovaného kontinuálne pretrvávajú od momentu jeho vzatia do predbežnej väzby. Aj v tomto štádiu trestného konania je nevyhnutné zabezpečiť prítomnosť menovaného na územní Slovenskej republiky, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania o európskom zatýkacom rozkaze," povedala Anna Pančurová

Dodala, že po tomto rozhodnutí KS je ďalší procesný proces v rukách krajskej prokuratúry.

O prepustení obvineného z vydávacej väzby rozhodne príslušný sudca dňom, keď dôjde k vydaniu osoby orgánom štátu pôvodu.

Obvinený je za drogy

Vadalu zadržala polícia v Michalovciach.

Podľa hovorkyne Generálnej prokuratúry SR Andrey Predajňovej bolo dôvodom vydania Vadalovho zatykača trestné stíhanie „pre drogový trestný čin, spáchaný organizovanou zločineckou skupinou s nadnárodnou pôsobnosťou".

Ako informovali talianske médiá, Vadala je podozrivý z členstva v zločineckej skupine, ktorá dovážala obrovské množstvá kokaínu z Južnej Ameriky do Európy, najmä Talianska. Peniaze z ich predaja mali následne prepierať doma aj v cudzine.

Podľa novín Corriere della Calabria je Vadala podozrivý, že s komplicmi „vytvorili niekoľko zrejme legitímnych obchodných kanálov, ktoré využívali na dovoz drog z Južnej Ameriky".

Kokaín pašovali pod zámienkou, že ide o normálny obchod, napríklad prepravu poľnohospodárskych plodín, zvierat či surového mäsa.

Na prípade, v ktorom vystupuje aj Vadala, pracovali vyšetrovatelia od decembra 2015, keď odhalili 400 kilogramov kokaínu v zásielke exotického ovocia z Ekvádoru. Zásielka prišla do Benátok, odkiaľ bola droga distribuovaná do Milána, ale aj do Slovinska a na Slovensko.

Aký je účel vydávacej väzby?

Košický krajský súd najprv 15. marca vyhovel návrhu prokurátora a Vadalu vzal do tzv. predbežnej väzby.

Keďže podal sťažnosť, rozhodoval o nej NS SR.

"Najvyšší súd SR sťažnosť Antonina V. zamietol. Rozhodnutie krajského súdu považuje za zákonné a správne," informovala nás po skončení neverejného zasadnutia hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová

Ako sme sa od hovorcu košickej krajskej prokuratúry dozvedeli, európsky zatýkací rozkaz bol rozšírený o ďalší skutok, spočívajúci v páchaní trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

„Účelom vydávacej väzby, o ktorú žiadame, je zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby a zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze," dodal Filičko.

Vydanie osoby do cudziny povoľuje minister spravodlivosti Vydanie osoby do cudziny povoľuje minister spravodlivosti. Uvádza sa to v trestnom poriadku s tým, že v prípade, ak súd vyslovil, že vydanie osoby do cudziny je prípustné, môže minister za určitých podmienok rozhodnúť, že vydanie nepovolí. Dôvodmi sú podľa zákona napríklad dôvodná obava, že trestné konanie v dožadujúcom štáte nezodpovedalo alebo by nezodpovedalo zásadám Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rovnako sú dôvody na nepovolenie vydania aj situácie, keď by vyžiadaná osoba v dožadujúcom štáte bola vystavená prenasledovaniu z dôvodu jej pôvodu, rasy, náboženstva, príslušnosti k určitej národnostnej alebo inej skupine, jej štátneho občianstva alebo pre jej politické názory, alebo že by sa z týchto dôvodov zhoršilo jej postavenie v trestnom konaní alebo pri výkone trestu odňatia slobody. Ďalším dôvodom je, že by vyžiadaná osoba vzhľadom na jej vek a osobné pomery pri zohľadnení závažnosti trestného činu, z ktorého je obvinená, bola vydaním do cudziny zrejme neprimerane tvrdo postihnutá. Prekážkou vydania je aj skutočnosť, že za trestný čin, pre ktorý sa vydanie žiada, možno uložiť v dožadujúcom štáte trest smrti, okrem prípadov, ak sa dožadujúci štát zaručí, že trest smrti nebude uložený, alebo, že dožadujúci štát žiada o vydanie na vykonanie trestu smrti. "Ak prítomnosť vyžiadanej osoby je potrebná v Slovenskej republike na účely ukončenia trestného stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody v súvislosti s iným trestným činom, než ktorý je predmetom žiadosti o jej vydanie do cudziny, minister spravodlivosti po rozhodnutí o povolení vydania môže odložiť vydanie tejto osoby dožadujúcemu štátu," uvádza trestný poriadok. Minister môže podľa zákona tiež rozhodnúť, že povolí dočasné odovzdanie vyžiadanej osoby do dožadujúceho štátu na vykonanie nevyhnutných úkonov. "Dočasné odovzdanie sa môže vykonať aj opakovane," konštatuje trestný poriadok. (SITA)