Na Loky chcú stavať ďalšie apartmány. Vraj pre športovcov. Aktivista: Paškova kľučka

Prvé domy už predávajú - hocikomu. Rovinský obviňuje investora a mesto z klamstva.

26. apr 2018 o 0:00 Judita Čermáková, Michal Lendel

KOŠICE. Kontroverzný projekt druhej fázy výstavby apartmánových domov v areáli futbalového štadióna Lokomotívy v Čermeli majú opäť na stole pracovníci stavebného úradu mesta Košice.

Ten po minuloročnom prerušení územného konania, počas ktorého mal navrhovateľ doplniť svoje neúplné podanie, začal opäť konať.

„Stavebný úrad vedie územné konanie na predmetnú stavbu. Rozhodnutie o jej umiestnení ešte nebolo vydané,“ uviedla pre Korzár hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pätina územia ako bývanie - pre športovcov...

Objekty chce investor, spoločnosť Košická investičná, stavať na dvoch futbalových ihriskách, ktoré v minulosti slúžili ako tréningové plochy, a na tenisových kurtoch.

„Predmetná stavba je navrhovaná v území, ktoré je platným územným plánom definované ako plocha športovo-rekreačného vyššieho vybavenia, kde sa pripúšťa umiestnenie doplnkových funkcií, ktoré svojím charakterom nie sú rušivé voči základnej funkcii, spolu 19 % z celkovej plochy lokality,“ doplnila hovorkyňa.

Prečítajte si tiež: Projekt bytov na Lokomotíve uviazol v územnom konaní

Podľa nej mal byť projektantom ešte v objemovej štúdii preukázaný prípustný percentuálny podiel doplnkovej funkcie z celej lokality v zmysle územného plánu.

Postavené objekty majú slúžiť ako apartmánové domy pre športovcov s možnosťou ubytovania i športového vyžitia, deklaruje investor pred stavebným úradom.

„Súčasťou týchto objektov bude Šport indoor centrum. V rámci stavby sa medzi objektmi budú nachádzať vonkajšie outdoor športoviská, prístupové komunikácie k jednotlivým objektom a parkovacie plochy,“ doplnila Šnajdárová.

Projekt má počítať aj s výstavbou oddychových zón, trávnatých plôch a detských ihrísk.

Rovinský: Chystá sa ďalšia Paškova kľučka

Aktivista však obviňuje investora a vedenie mesta z klamstva.

„Chystá sa ďalšia Paškova kľučka. Čiže sa opakuje scenár, ktorý už Košičania mali možnosť vidieť pred rokmi v Mestskom parku. Vtedy tam pre prominentných obyvateľov mesta postavili taktiež nebytový športovo-relaxačný objekt, do ktorého sa nasťahovali ľudia ako Pavol Paška, podnikateľ Dušan Mach či ďalší podnikateľ (a prezident Mestského futbalového klubu Košice - pozn. red.) Blažej Podolák. Neviem o tom, že by títo páni boli športovci,“ myslí si aktivista Ladislav Rovinský.

Neverí, že by postavené objekty na Lokomotíve niekedy reálne slúžili športovcom ako dočasné bývanie.

„Bude to obyčajný bytový komplex. Pokiaľ sa tento spôsob uplatní aj na Lokomotíve, už nebude nič brániť tomu, aby bolo na území mesta hocičo hocikde postavené, a to bez ohľadu na územný plán. Môžeme potom robiť veľké oslavy kvôli prípravám nového územného plánu, keď sa nedodržiava ešte ani ten starý.“

Doplnil, že pokiaľ malo vedenie mesta pocit, že majú byť na tomto mieste postavené niekoľkoposchodové bytovky, malo mesto zmeniť územný plán, ktorý definuje funkciu tejto lokality.

„Zohľadnili by sa všetky pripomienky a ak by bolo všetko v poriadku, zmenil by sa územný plán. Namiesto toho sa tu drzo ide stavať len preto, že prišla takáto objednávka zhora,“ uviedol Rovinský.

Proti výstavbe sa rozbehla aj petícia, ktorú podpísala zatiaľ asi tisícka hlavne miestnych obyvateľov.

Prvú fázu už predávajú. Bez zmienky o športe

Korzár oslovil aj konateľa spoločnosti Košická investičná Ladislava Moravského, ktorého sme sa opýtali, či budú plánované apartmány slúžiť aj „nešportovcom“.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5BF2 na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5BF2 na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone