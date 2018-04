Jurčenková zrejme znovu skúsi šťastie v zahraničí

Po poslednom zápase spomínali najmä na to pekné.

20. apr 2018 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Basketbalistky Good Angels Košice si po zisku 15. majstrovského titulu začali postupne hľadať nový angažmán. Klub totiž od novej sezóny nahradia v extralige juniorky Young Angels.

Medzi hráčkami, ktoré majú namierené do zahraničia, je aj pivotka Anna Jurčenková, ktorá bola pri prvom aj poslednom titule Košičaniek v najvyššej slovenskej súťaži.

Prečítajte si tiež: Posledný titul Good Angels zmáčali slzy radosti aj smútku. Končí klub i Žirková

Oslavy záverečného titulu si košické basketbalistky poriadne užili, keďže na dlhšiu dobu môže byť posledným.

„Oslavovali sme až do rána bieleho. Bola to taká radosť cez slzy, keďže vieme, že od budúcej sezóny už Good Angels v extralige nebude. Zišli sme sa všetci z klubu, s rodinami a známymi sme to potom oslávili dodatočne,“ povedala ešte donedávna pivotka Good Angels Anna Jurčenková.

„Pospomínali sme si najmä na tie pekné chvíle a na všetko dobré, čo sa podarilo dosiahnuť. Samozrejme mysleli sme aj na to, že klub končí a ďalšia podobná oslava tak skoro nebude.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Spomínala aj na prvý košický titul

Pre Jurčenkovú mali spomienkové návraty do minulosti špeciálny charakter, keďže za jej pôsobenia získali Košice vôbec prvý a teraz aj zatiaľ posledný majstrovský titul.

Prečítajte si tiež: Jendrichovský: Trikrát osemtisíc divákov, to nedá v Európe nikto

„Určite rada spomínam na moje začiatky v Košiciach aj na prvý titul. Rozprávali sme aj o tom, ako sa za ten čas doba zmenila a samozrejme vymenili sa aj hráčky. Sú to všetko príjemné spomienky,“ skonštatovala Jurčenková.

Pred dvoma rokmi absolvovala skúsená slovenská basketbalistka počas leta výlet do Guatemaly. Tentoraz zrejme zvolí kombináciu dovolenky na Slovensku aj v zahraničí.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5B6W na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5B6W na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone