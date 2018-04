Kauza nebankovky Sporoinvest: Súdy zastavili trestné stíhanie

Po 15 rokoch nejde za mreže nik. Ani muzikant z Elánu.

24. apr 2018 o 0:00 Róbert Bejda

VÝCHOD. Počas uplynulých dvoch desaťročí skrachovali na Slovensku všetky nebankové subjekty, ktoré postavili svoju činnosť na sľubovaní vysokých výnosov, vyplácaných z vkladov klientov.

Na pyramídový spôsob narábania s peniazmi doplatili BMG Invest, Horizont Slovakia, Drukos i ďalšie pôvodne prosperujúce spoločnosti.

Kým mnohé tieto kauzy už súdy dávno uzavreli a páchatelia si odpykali väčšinu trestov, osud iných sa naplnil až neskôr.

Jednou z takých nebankoviek je aj košický Sporoinvest a. s.

Hoci polícia obvinila šesť mužov ešte v marci 2003, až po takmer 15 rokoch je jasné, že sa pred súd nepostaví ani jeden z nich.

Sľubovali až 50 percent, do roka skončili

Akciovku Sporoinvest založil Jozef V. (61) zo Zlatých Moraviec spolu s Košičanom Eduardom P. (44) ešte vo februári 2001.

Firma so sídlom na Mäsiarskej ulici v Košiciach začala v apríli s masívnou mediálnou kampaňou.

Verejnosti ponúkala zhodnotenie finančných prostriedkov od 22 do 50 percent.

Takto sa jej podarilo v pobočkách na celom Slovensku uzavrieť s 9 234 klientmi spolu 12 156 zmlúv o tichom spoločenstve.

Na ich základe skončilo na účte nebankovky približne 836 miliónov korún (27,7 milióna eur).

Sporoinvest sa dostal do finančných problémov počas vlny, ktorá zmietla aj iné nebankovky.

Svoje pobočky zavrel v marci 2002, teda ani nie po roku podnikania.

Krátko pred vyhlásením konkurzu v roku 2004 previedli pôvodní majitelia majetok na Ľubomíra Horňáka z Bratislavy.

Toho dovtedy verejnosť poznala ako klávesáka skupiny Elán.

Neskôr bol muzikant zo slávnej kapely obvinený zo zločinu poškodzovania veriteľa, no košické súdy ho oslobodili.

Obvinili šesť mužov

Polícia po rozsiahlom vyšetrovaní v marci 2003 obvinila v kauze Sporoinvest spolu šesť mužov.

Už spomínaných dvoch zakladateľov Sporoinvestu pre trestný čin podvodu preto, že pod zámienkou riadneho podnikania založili firmu s cieľom obohatiť seba a iné osoby.

Do podkladov pri založení firmy a zápise do obchodného registra mali uviesť nepravdivé údaje so sfalšovanými podpismi troch členov dozornej rady, ktorí o tom vôbec nevedeli.

Následne, podľa obvinenia, rozbehli podnikanie, na základe ktorého vylákali takmer 840 miliónov Sk.

Tie, ako polícia zistila, nepoužili na uskutočnenie podnikateľskej činnosti, zameranej na tvorbu zisku, ako to deklarovali vo verejnej výzve.

Naopak, spôsobom požitia financií a svojou činnosťou spôsobovali sústavne sa prehlbujúci úpadok spoločnosti.

"Tieto finančné prostriedky vo veľkom rozsahu použili na vyplácanie splatných istín, úrokov, výnosov, na náklady reklamnej kampane a získanie majetkovej účasti v iných obchodných spoločnostiach," uvádza sa v obvinení.

