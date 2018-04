Hlava na hlave. Najľudnatejšie časti Slovenska sú v Košiciach

Vedie Sídlisko Ťahanovce, v rebríčku nechýba ani KVP či Terasa.

25. apr 2018 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Odborníci na štatistiku Pavol Škápik a Viktor Robert Bederka zisťovali, kde na Slovensku žije najviac ľudí na kilometer štvorcový.

Dospeli k záveru, že najzaľudnenejšie územie na počudovanie nie je v Bratislave, ale v metropole východného Slovenska.

O svojich zisteniach informovali v blogu na portáli dennikn.sk.

„K spracovaniu tohto výstupu nás inšpiroval zahraničný spravodajský portál. Keďže sa tam údaj za Slovensko nenachádzal, tak sme chceli pozrieť, ako sme na tom my. Predpokladali sme, že to bude niektorá časť Bratislavy - respektíve časť mestskej časti Petržalka. O to väčšie prekvapenie bolo, keď sme zistili, že sú to Košice, ktoré osobne veľmi nepoznáme. Preto nás aj táto zaujímavosť inšpirovala o tomto verejne napísať s tým, že už sme len doplnili aj iné rastre za Košice, tiež ale dosť husto obývané,“ vysvetľuje Pavol Škápik, ktorý aj s kolegom pracuje na Štatistickom úrade SR.

„Skôr sa nazývame dátoví nadšenci, ktorí by chceli verejnosť takto informovať o rôznych zaujímavých a voľne dostupných dátach, či už štatistických alebo administratívnych. Preto sme sa súkromne rozhodli takto verejne prostredníctvom blogu rozširovať povedomie o zaujímavých dátach. V najbližších dňoch plánujeme spustiť aj stránku www.klebedata.sk, kde budeme rôzne informácie poskytovať verejnosti,“ dopĺňa P. Škápik, ktorý momentálne čerpá rodičovskú dovolenku a tvrdí, že ide o čisto súkromný projekt.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vyhrali Ťahanovce

Najľudnatejší štvorec na Slovensku sa podľa zistení dvojice nadšencov nachádza v Košiciach, pokrýva väčšinu mestskej časti Košíc – Sídliska Ťahanovce.

„V tomto štvorci sa v roku 2011 sčítalo 17 432 obyvateľov, 8926 žien a 8506 mužov. Väčšina z nich (83,8 %) bola v ekonomicky aktívnom veku a 52,0 % zo všetkých obyvateľov štvorca bola ekonomicky aktívna. Niečo nad 3000 z nich malo vysokoškolské vzdelanie,“ uvádza dvojica.

V rámci vizualizácie Pavol Škápik a Viktor Robert Bederka využili dostupné snímky Google Satelitte, z ktorých je vidieť, že štvrtina štvorca je pokrytá lesom či nezastavanou plochou.

Pridaním vrstvy o domoch – vchodoch si autori vylepšili predstavy o charaktere daného územia.

Voľne dostupnou informáciou o jednotlivých adresách disponujú údaje v Registri adries.

Podľa registra je v danom štvorci 277 vchodov do domov a priemerne sa v jednom vchode sčítalo 63 ľudí.

Charakter tohto sídliska je silne orientovaný na bytové domy.

„Pri poslednom sčítaní mala mestská časť 23 250 obyvateľov, ktorí tvorili 7 857 hospodáriacich domácností. Len necelé 3 percentá obyvateľov boli v poproduktívnom veku. Väčšina ekonomicky aktívneho obyvateľstva (10 109 z 11 900 ľudí) odchádzala za prácou mimo mestskej časti, kde mala trvalý pobyt.“

video //www.youtube.com/embed/RhGWwi9LGtE

KVP či Terasa príliš nezaostávajú

V rámci Košíc dvojica našla aj ďalšie dva husto obývané štvorce z top 10 Slovenska. Nachádzajú sa neďaleko seba, no spolu nesusedia.

Tretím najľudnatejším miestom bol štvorec obývaný 15 808 obyvateľmi v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, na štvrté miesto sa zaradil raster so 14 681 obyvateľmi v MČ Košice – Západ.

Autori na spracovanie dát použili dataset tvorený 50 661 štvorcami s plochou 1 km2.

Z celkového počtu štvorcov bolo menej ako jedna tretina obývaných (31,4 %) a v takmer 98 percentách obývaných rastroch žilo do 2 500 obyvateľov.

Jedna pätina obyvateľov (22,8 %) žila v rastri so 100 až 500 obyvateľmi a 45,0 % obyvateľov žilo v rastroch, kde žilo do 1 000 obyvateľov.

Ťahanovčania ostali prekvapení

Zástupca starostu Sídliska Ťahanovce Emil Petrvalský (Šport do Košíc a na Východ) zostal prekvapený.

„Vedeli sme, že máme hustú zaľudnenosť, ale že sme prví na Slovensku, to ste ma prekvapili. U nás žije na hektári 400 ľudí. To spôsobuje obrovské problémy. Máme jeden prístup na sídlisko, kde žije 23-tisíc ľudí. Doslova si vidia do kuchyne, tak sú blízko seba. Problém je aj s parkovaním. Keď sa sídlisko začalo stavať, pripadali na jeden blok tri autá, dnes má pomaly tri autá rodina. Potrebujeme budovať aj ihriská, ale niet kde...“