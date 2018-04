Annu Kolesárovú vyhlásia za blahoslavenú na košickom štadióne

Čoskoro sa uskutoční exhumácia ostatkov.

25. apr 2018 o 12:50 (aktualizované 25. apr 2018 o 12:56) TASR, SITA

KOŠICE. Blahorečenie Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce sa uskutoční 1. septembra na štadióne Lokomotívy v Košiciach.

Zúčastní sa na ňom prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB.

V Dóme sv. Alžbety sa 31. augusta uskutoční vigília ako duchovná príprava na slávnostné blahorečenie.

V stredu to na tlačovej konferencii oznámil košický rímskokatolícky arcibiskup metropolita Bernard Bober.

"Je to pre nás predovšetkým radosť, pretože máme naozaj pekný vzor v mladej dievčine Anne Kolesárovej, ktorá bola tak trochu skrytá pre politiku pred rokom 1989, pretože išlo o vraždu. Pre čistotu a obranu svojej dôstojnosti ju zastrelil sovietsky vojak. Od roku 2004 sa zháňali materiály, pripravovala sa štúdia o Anne Kolesárovej. Následne bolo potvrdené jej mučeníctvo," uviedol arcibiskup metropolita Bober.

Hlavným odkazom života Anny Kolesárovej je podľa jeho slov to, že si ako mladé dievča chránila čistotu.

"Kompromisy sú dnes vo svete hlbokého rázu. Keď sa hovorí o korupcii, vraždách, to sú vážne defekty v spoločnosti. Začína sa to práve ústupkom - ustúpim, prispôsobím sa, schválim hriech, zametiem to pod koberec. Vždy sa to začína v malom a potom to prepukne aj vo veľkom," povedal Bober k jej mučeníckej smrti.

Hudák: Téma čistej lásky je mi veľmi blízka

Iniciátorom myšlienky, aby bola Anna Kolesárová vyhlásená za blahoslavenú, bol rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavol Hudák.

"Venoval som sa v Košiciach mladým a keď som počul z úst otca arcibiskupa Alojza Tkáča o Anne Kolesárovej v roku 1997, tak to bola pre mňa takpovediac hodená rukavica, že venuj sa tomu. Téma čistej lásky je mi veľmi blízka. Mladých to veľmi chytilo, uvedomili si, že chcú mať zdravé vzťahy a že intimita patrí do súkromia," povedal Hudák.

Púte radosti, púte rodín, ako aj púte zrelosti, ktoré organizujú, majú podľa neho preventívny, formačný a uzdravujúci charakter.

Ako priblížil vicepostulátor Juraj Jurica, v rámci procesu blahorečenia bolo vypočutých 38 svedkov a spracovaných 650 strán dokumentov.

"Pre mňa to bolo objavenie mojej vlastnej katolicity, aj inštitucionálnej, ale zároveň aj potvrdenie toho, že Pán Boh je medzi nami. Desaťtisíce mladých chodia do Vysokej nad Uhom a sú oslovení týmto príbehom. Naozaj Pán Boh pôsobí v živote každého jedného, kto sa chce nechať osloviť," dodal Jurica.

Očakávajú 30-tisíc veriacich

Koncom týždňa sa vo Vysokej nad Uhom uskutoční exhumácia ostatkov Anny Kolesárovej.

Relikvie budú následne trvalo vystavené v Dóme svätej Alžbety v Košiciach, ako aj v jej rodnej obci.

Organizátori očakávajú, že do Košíc príde okolo 30 000 veriacich.

Už začal pracovať aj organizačný štáb príprav blahorečenia, ktorý má desať tímov a bude riešiť technicko-organizačné a bezpečnostné otázky.

Fakty Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom. Keď mala desať rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Keď cez ich dedinu počas druhej svetovej vojny 22. novembra 1944 prechádzala Červená armáda, šestnásťročná Anna sa ukrývala s rodinou a ďalšími ľuďmi v pivnici. Pri prehliadke domov vošiel do pivnice opitý sovietsky vojak. Otec Anne povedal, aby dala vojakovi zajesť. Ona poslúchla a vyšla hore do kuchyne. Vojak začal na Annu naliehať, aby sa mu oddala. Ona sa mu vytrhla z rúk a utekala naspäť do pivnice. Nahnevaný vojak vypálil dve rany. Anna zomierala volajúc meno Ježiša, Márie a Jozefa. V roku 1999 vznikli z podnetu mladých z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach Púte radosti k hrobu Anny vo Vysokej nad Uhom. Organizujú sa niekoľkokrát ročne a zúčastňujú sa na nich stovky mladých ľudí. Postupne vzniklo samostatné pútnické centrum – Dom Anky Kolesárovej, kde sa konajú nielen Púte radosti pre stredoškolskú mládež, ale aj stretnutia celých rodín s deťmi. Dom Anky Kolesárovej ako pútnické centrum má od roku 2007 samostatnú právnu subjektivitu. Ročne centrum navštívi okolo 6 000 ľudí.