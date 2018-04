Sabol: Hráči dostali za postup do finále extra odmenu

Prezident KB sledoval posledný zápas v bare v zahraničí.

25. apr 2018 o 16:51 Patrik Fotta

Býci postúpili do finále, v ktorom vyzvú Levice.(Zdroj: sita)

KOŠICE. Basketbalisti KB Košice sa po troch rokoch pôsobenia v najvyššej domácej súťaži prebojovali do finále, kde si zmerajú sily s Levicami.

Radosť z postupu si naživo v Angels Aréne nemohol vychutnať prezident KB František Sabol, ktorý bol v zahraničí.

Zápas však sledoval v priamom prenose a v nedeľu má naplánovaný slávnostný obed s hráčmi.

Šiesty duel semifinále s Interom Bratislava vyhrali košickí basketbalisti 97:86 a celú sériu zvládli 4:2 na zápasy.

Veľkú radosť z postupu do finále mal aj prezident klubu František Sabol.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Nedá sa to ani slovami opísať, akí sme šťastní. Som veľmi hrdý na svoje mužstvo, pretože sme odohrali proti Interu výborný posledný zápas a skvele sme zvládli celú sériu. Ukázali sme, že právom patríme do finále," povedal Sabol.

Dostal telefonáty ohľadom výbornej atmosféry

Povinnosti v zahraničí neumožnili prezidentovi KB osláviť postup priamo na palubovke s hráčmi, no zápas sledoval naživo.

Prečítajte si tiež: Čurovič: Nečakal som, že cez Inter prejdeme až tak ľahko

"Pustili nám to na televízore v jednom bare, takže všetci, ktorí tam v tom čase boli, sledovali náš slovenský basketbal. Od ľudí, ktorí boli v hale, som dostal telefonáty, že atmosféra je vynikajúca. V sobotu sa vraciam domov zo služobnej cesty a už teraz sa veľmi teším na nedeľňajší obed s mužstvom," uviedol Sabol.

Býci v doterajšom priebehu play-off neprehrali na domácej palubovke ani jeden zápas.

Proti Interu uspeli aj vďaka tomu, že dokázali uspieť na ihrisku súpera v treťom dueli série.

"Inter bol veľmi kvalitný súper, ale my sme si na nich verili. Ich spôsob hry nám v priebehu celej sezóny vyhovoval. Tréner Čurovič navyše nastavil veľmi dobrú taktiku na jednotlivé zápasy a hráči boli skvele motivovaní. V každom stretnutí potiahol niekto iný. Veľmi ma teší, že sme aj napriek prognózam na známom basketbalovom portáli, ktorý favorizoval Inter, postúpili do finále my," skonštatoval Sabol.

Hráči o odmene nevedeli

Prezidenta KB Košice sme sa opýtali aj na to ako, vnímal vybičovanú atmosféru počas semifinále.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5BFM na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5BFM na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone