Odkaz farmárov ministerke: Čakáme

Prišli už o deviatej ráno na košické stretnutie, ktoré ministerstvo zrušilo.

26. apr 2018 o 12:55 (aktualizované 26. apr 2018 o 15:03) Judita Čermáková, Boris Macko

KOŠICE. Desiatky farmárov čakali vo štvrtok ráno pred Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach na ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (nominantka SNS).

Napriek tomu, že sa s nimi stretne až o druhej popoludní.

Pôvodne avizovaný ranný termín ministerstvo nakoniec zrušilo.

„Pôvodne sme dostali od ministerstva pôdohospodárstva pozvanie na deviatu hodinu za účasti štátnych orgánov. Určili také pravidlo, že pred ministerskú komisiu by mali chodiť poškodení po jednom. To znamená, že by ich takýmto spôsobom mali 'grilovať',“ vysvetlil predseda Združenia vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska Jaroslav Jánoš.

Dodal, že nerozumie takému postupu.

Grilovanie pre Lajčáka

„Lebo 'grilovanie' je možno dobré pre pána Lajčáka, ktorý ide predsedať OSN, ale nie pre drobných farmárov, ktorí utŕžili ujmu na majetku a boli fyzicky napádaní,“ myslí si Jánoš.

Navyše podľa neho takáto situácia nie je v poľnohospodárstve mesiac či dva, ale dlhé roky.

„Keďže sme nesúhlasili s tým, aby chodili farmári pred komisiu sami, tak sme slušnou formou navrhli, aby prijala naraz 15 alebo 20 poľnohospodárov. Tam by sme si vedeli spoločne vydiskutovať problémy.“

Podľa jeho slov teraz počkajú do druhej popoludní na ministerku a vtedy zverejnia aj Košickú výzvu, ktorú si pripravili.

Majú v nej byť pripomienky a podmienky, týkajúce sa postavenia farmárov v poľnohospodárstve.

Chceli právnikov aj médiá

„Treba si uvedomiť, že v komisii pani ministerky sú aj ľudia zo silových zložiek či súdov, prokuratúry a ďalších štátnych orgánov. A proti nim by sa mal postaviť človek, ktorý bol na svojom poli šikanovaný,“ upozornil Patrik Magdoško z Občianskej iniciatívy Zemplína.

Z rozhodnutia ministerky Matečnej boli veľmi sklamaní.

„Z ministerstva nám odpísali, že sme vraj odmietli stretnutie s pani ministerkou, čo nie je pravda.“

Podľa Magdoška dostali niektorí farmári od ministerky pozvanie na 26. apríl a stretnutie sa malo začať o 9.00.

„Mali tam ísť jednotlivo. Na našu požiadavku, aby boli prítomné médiá, prišla odpoveď, že môže byť prítomný jeden zástupca média podľa nášho výberu. Rovnako sa mal zúčastniť aj jeden novinár zo strany štátnych organizácií. Rovnako sme požadovali aj prítomnosť právnych zástupcov dotknutých farmárov.“

Farmári poslali ministerke odpoveď, kde navrhovali, aby na stretnutí bolo aj ďalších 10 farmárov.

Zároveň požadovali, aby sa stretnutia mohli zúčastniť aj viaceré médiá, nie len jedno, aby o záveroch stretnutia mohli informovať verejnosť.

„Keď povolili dve médiá, prečo nepovolili aj ostatné?“

Zástupcom farmárov išlo aj o to, aby sa na základe doterajších prípadov naučili jednotlivo komunikovať so štátnymi inštitúciami a dokázali im tlmočiť svoje problémy a požiadavky.

„Určite sme ale nechceli rušiť stretnutie, ktoré malo byť už o 9.00.“

Zástupcovia farmárov počkajú na stretnutie s ministerkou Matečnou, ktoré má oficiálne začať o druhej popoludní.

Okrem nej majú na ňom byť aj ďalší zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva, Slovenského pozemkového fondu, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, krajského riaditeľstva polície, prokuratúry a súdu.

Ministerstvo: Podmienky sú neuskutočniteľné

Ministerstvo tvrdí, že sa snažili vyjsť farmárom v ústrety.

„Naším cieľom je diskutovať s farmármi o riešeniach, týkajúcich sa najmä nájmu a obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy,“ uviedla Matečná.

Na stretnutie pozvali združenia zastupujúce poľnohospodárov naprieč celým sektorom, vrátane poškodených farmárov na východnom Slovensku.

„Vyšli sme v ústrety množstvu požiadaviek malých, stredných i veľkých farmárov z celého Slovenska a účasť na stretnutí potvrdili desiatky združení, ktoré zastupujú tisíce poľnohospodárov podnikajúcich v prvovýrobe.“

Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo, že sa neuskutočnia len individuálne stretnutia s Občianskou iniciatívou Zemplína, ktoré sa mali konať doobeda.

„Signatári tejto výzvy požadovali osobitné stretnutie výlučne pre členov svojej iniciatívy za nerealizovateľných podmienok. Takto navrhnuté stretnutie museli štátne inštitúcie odmietnuť kvôli tomu, že by ohrozili prebiehajúce správne konania. Samozrejme, aj signatári tejto iniciatívy sú pozvaní na celoslovenské stretnutie farmárov, ktoré sa začína o 14. hodine,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva pôdohospodárstva.