Aktivistov, zbierajúcich podpisy za voľby, napadli na ulici

Hádka dobrovoľníkov s dvomi mužmi prerástla v Košiciach do bitky.

26. apr 2018 o 17:39 Michal Lendel

KOŠICE. Snaha niektorých aktivistov o predčasné parlamentné voľby neobišla ani Košice.

Dobrovoľníci z iniciatívy „Hnevám sa“ vyzbierali v tomto meste za asi tri týždne približne poldruha tisícky podpisov k petícii za vypísanie referenda o predčasných voľbách.

Presvedčený o tom, že sa podarí získať potrebný počet podpisov, aby sa plebiscit nakoniec uskutočnil, je i občiansky aktivista Štefan Šefčík, ktorý sa tiež podieľa na ich zbieraní v uliciach mesta.

Dobré i zlé skúsenosti dobrovoľníkov

„Pred necelým mesiacom som sa skontaktoval s predstaviteľmi iniciatívy, ktorí mi dali kontakty na ďalších dobrovoľníkov v Košiciach. Chodíme do práce a máme množstvo iných povinností, nemôžeme preto zbierať podpisy každý deň. Najbližšie sme dohodnutí na piatkový podvečer, keď budeme pri Štátnej vedeckej knižnici na Hlavnej,“ povedal Ševčík.

Aktivisti sa snažia s podpisovými hárkami v ruke pristaviť okoloidúcich a vysvetliť im svoj zámer. Najväčšiu podporu cítia od ľudí v strednom veku.

„Mnohí sa pristavia sami, podebatujú. Podpíše sa každý štvrtý alebo piaty. Viacerí Košičania používajú staré známe slovenské zaklínadlo, že aj tak sa nič nezmení a pokračujú v ceste. Okrem pozitívnych alebo neutrálnych reakcií sme zaznamenali aj nepríjemné zážitky,“ popísal situáciu z ulíc aktivista.

Pri incidentoch zasahovali policajti

Doplnil, že pri tom najvážnejšom prišli na miesto incidentu dokonca mestskí policajti.

„Minulý piatok boli na Hlavnej moji priatelia, ja som nemohol. Prišli k nim dvaja provokatéri a strhla sa hádka, ktorá prerástla do bitky. Dobrovoľníkom pomohol starší pán – bývalý policajt, ktorý šiel práve okolo a to tak, že jednému z útočníkov strekol do tváre slzotvorný sprej. Ten potom utekal do budovy knižnice, aby sa tam umyl. Kým sa vrátil prišli mestskí policajti, ktorí si to celé všimli asi na kamerách.“

Ševčík spomenul aj konflikt zo Sobraniec, kde mal aktivistov pri zbieraní podpisov napadnúť opilec, ktorý im chcel potrhať hárky. Aj tam mala zasahovať polícia.

Za slušné Slovensko ich aktivitu podporuje

K téme referenda a zbierania podpisov sa pre Korzár vyjadril jeden z organizátorov košických protestov Ján Gálik z platformy Za slušné Slovensko.

„Podporujeme akékoľvek občianske aktivity a sme radi aj za iniciatívy, akou je Hnevám sa. Naše názory na referendum sú však iné a preto my podpisy nezbierame, avšak nikomu v tom na našich zhromaždeniach nebránime.“

Gálik tiež vysvetlil, že platforma Za slušné Slovensku považuje takúto podpisovú akciu za málo efektívnu, navyše s neistým koncom, a preto jej predstavitelia uprednostnili budovanie silnej občianskej platformy.

„Na referendum treba vyzbierať 350-tisíc podpisov, čo nemusí vyjsť. Ak by sa to aj podarilo, tak by bol termín predčasných volieb možno 2 mesiace pred dátumom tých riadnych. Preto považujeme zber podpisov za neefektívny a našu energiu by sme radšej sústredili na budovanie silnej občianskej platformy, ktorá bude kontrolovať politické dianie, vzdelávať a motivovať verejnosť zaujímať sa o veci verejné a tlačiť na systematické zmeny,“ vysvetlil Gálik.

Priznal, že aj v ich iniciatíve prebieha diskusia o predčasných voľbách hlavne pod vplyvom nominácie Denisy Sakovej na post ministra vnútra.