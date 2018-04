Šikany na školách pribúda, o sexe polícia neinformuje

Inšpekcia tvrdí, že nie všetky prípady sa k nim dostanú, je ich však viac.

1. máj 2018 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Iba nedávno rezonoval v Košiciach prípad, keď mal učiteľ základnej školy fyzicky údajne napadnúť 11-ročného žiaka.

Incident sa stal v marci mimo areálu Základnej školy Slobody 1, polícia prípad vyšetruje a jeho okolnosti sú stále nejasné.

Učiteľ mal žiaka kopnúť kolenom do hlavy a brucha. Ten skončil v nemocnici. Mesto začne konať, až keď sa dozvie výsledky vyšetrovania polície.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Znásilnili ju pred bratom

V minulosti však už bolo odhalených v Košiciach viacero prípadov šikanovania.

Dvaja žiaci základnej školy znásilnili maloletú žiačku. Udialo sa to na ulici pred očami jej brata.

Prípad riešila polícia, gynekologická prehliadka znásilnenie potvrdila. Dievča dlho navštevovalo psychológa, chlapci skončili v reedukačnom centre.

V meste taktiež rezonoval prípad, keď žiaci bývalého SOU šikanovali prváka na gymnáziu.

Školy sídlili v jednej budove, gymnazistu bili a brali mu veci. Matka nakoniec syna preložila na inú školu.

Inšpekcia: Zvyšuje sa intenzita útokov spolužiakov

Štátnej školskej inšpekcie sme sa preto opýtali, či tento neblahý fenomén pretrváva. Aj vzhľadom k poslednému incidentu údajného napadnutia žiaka učiteľom.

„Ak sa vyskytne prípad ublíženia na zdraví žiakovi učiteľom, je to prípad pre políciu a následne pre zamestnávateľa, v ktorého rukách je pracovno-právny postih,“ vysvetľuje Ľuboš Tužinský z kancelárie hlavného školského inšpektora Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI).

To, či stúpa agresivita v školách čo do počtu prípadov, vraj nemôže posúdiť len Štátna školská inšpekcia, pretože nemá informácie o všetkých prípadoch agresivity žiakov. Riešia ich predovšetkým školy.

„My sa dozvieme len o časti prípadov a to napr. tak, že žiak je za agresívne správanie sankcionovaný zníženou známkou zo správania a rodičia podajú sťažnosť. To sa týka aj šikanovania medzi žiakmi, ktoré ŠŠI prešetruje v tom zmysle, či a ako škola prípad šikanovania, o ktorom vedela, riešila. Zvyšuje sa však intenzita útokov žiakov voči spolužiakom a to nielen fyzických, ale aj psychických, či už priamo v kolektíve alebo ako tzv. kyberšikanovanie. Zo strany učiteľov zvyčajne nejde o šikanovanie v pravom slova zmysle (hoci sa vyskytli aj také prípady), ale skôr o nevhodné, nepedagogické správanie.

Dnes sa šikanovaním často pomenúva akékoľvek konanie inej osoby, s ktorým dotyčný nie je spokojný,“ vraví Tužinský.

