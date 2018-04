Trnka napokon podpísal sporný rozpočet Košického kraja

Analýza podľa župana ukázala viacero rozporov s rozpočtovými pravidlami.

29. apr 2018 o 17:19 (aktualizované 29. apr 2018 o 20:46) Marián Kizek

KOŠICE. Župan Rastislav Trnka (nez.) aj napriek výhradám podpísal rozpočet Košického samosprávneho kraja na tento rok.

Opozičný poslanec zo Smeru a bývalý vicežupan Emil Ďurovčík hovorí, že išlo o racionálne rozhodnutie.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) pred týždňom schválilo rozpočet na rok 2018.

Viacerí poslanci vládneho Smeru a šéf klubu Most-Híd Karol Pataky podali počas rokovania o ňom viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré podľa župana mohli spôsobiť jeho nevykonateľnosť.

Župan ako aj poslanci pravice a nezávislí okolo Jaroslava Polačeka kritizovali aj návrh šéfky klubu Smeru Renáty Lenártovej, aby mu zastupiteľstvo úplne odňalo právomoci rozhodovať o využití až 10 percent financií z bežných výdavkov kraja v prípade mimoriadnych a závažných udalostí ako to bolo u jeho predchodcu Zdenka Trebuľu (Smer).

„Nulový variant“ však pre odpor piatich poslancov klubu Starostovia a nezávislí napokon nebol prijatý, no Trnka tvrdil, že iné schválené návrhy poslancov Smeru spôsobili v rozpočte viaceré finančné nezrovnalosti, čím sa výrazne sťaží aj jeho plnenie.

Župan: Za Trebuľu rozmýšľali presne naopak

„Mrzí ma, že ešte pred rokovaním zastupiteľstva neboli v komisiách a ani na stretnutí s ich predsedami vyslovené žiadne výhrady k predloženému návrhu rozpočtu. Domnievam sa, že zámerom poslancov Smeru pri podávaní pozmeňujúcich návrhov bolo znefunkčniť celý rozpočet. Ťažko sa mi hodnotia aj ich ďalšie návrhy, ktoré sú v rozpore s rozpočtovými pravidlami KSK. Je zvláštne, že poslanci Smeru a ich partneri v čase, keď mali svojho predsedu KSK (Zdenko Trebuľa - pozn. red.), s takýmito návrhmi neprišli. Zjavne chceli docieliť presný opak toho, čo by malo byť našim spoločným cieľom, a to sú záujmy obyvateľov kraja. Preto považujem takýto ich prístup za veľmi neprofesionálny a hlavne neúctivý voči obyvateľom nášho kraja," hovorí Rastislav Trnka.

Predseda KSK po prijatí rozpočtu uviedol, že ho budú musieť zanalyzovať po právnej a finančnej stránke.

Analýza podľa neho ukázala viacero rozporov s rozpočtovými pravidlami KSK.

Problémové zmeny zosúladia pri úprave rozpočtu

"Uvedomujem si, že našou prioritou je rozvoj kraja a zaistenie bezproblémového fungovania inštitúcií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Našťastie niektoré protichodné a nevykonateľné pozmeňujúce návrhy sa budú dať uviesť do súladu s právnymi predpismi pri úpravách rozpočtu na ďalších zastupiteľstvách KSK v priebehu tohto roka. Rozhodol som sa preto, že tento rozpočet podpíšem, čo však neznamená, že sa vzdávam priorít, ktoré som sľúbil občanom. Verím, že aj časť poslancov pochopí, že presadzovanie individuálnych záujmov bez akýchkoľvek dohôd, nie je cestou, ako dosiahnuť rozvoj kraja," skonštatoval.

Bývalý vicežupan Emil Ďurovčík (Smer) kvituje Trnkovo rozhodnutie podpísať rozpočet.

Na druhej strane nesúhlasí s jeho vyjadreniami počas zastupiteľstva, v ktorých zvažoval, že by ho podpísať nemusel. To podľa neho bolo nenáležité.

„Už skoro päť mesiacov sme mali rozpočtové provizórium, čo spôsobovalo problémy všetkým našim organizáciám. Teší ma, že sa začnú aj verejné obstarávania na investičné akcie, ktoré sa tak budú môžu začať realizovať v toto roku a prípadne dokončia sa v tom ďalšom. Všetko to doteraz stálo, čo nebolo dobrým riešením, no aspoň sa to konečne pohne dopredu,“ myslí si.

Ďurovčík: Môžeme dávať také návrhy, aké chceme

Ďurovčík nesúhlasí ani s Trnkovými výhradami, že poslanci Smeru mohli svoje pozmeňujúce návrhy podať už predtým na komisiách.

Ako hovorí, jedna vec je rokovania komisií a iná vec je zasadnutie zastupiteľstva.

"Aj na komisiách, no aj na zastupiteľstve môže každý z nás predkladať taký návrh, aký chce, schvaľovanie rozpočtu nie je žiadnou výnimkou. Mojim kolegom prešli niektoré návrhy, no nešlo o nič, čo by spôsobilo nevykonateľnosť rozpočtu. Rozdiel je len ten, že časť peňazí namiesto konkrétne určených výdavkov bola na náš návrh presunutá do rozpočtovej rezervy. Zastupiteľstvo zasadá každé dva mesiace, máme kopu času to zosúladiť,“ dodal.

Lenártová: V prospech efektívneho využívania zdrojov

Predsedníčka klubu Smeru Renáta Lenártová tvrdí, že predseda KSK by sa po piatich mesiacoch nečinnosti mal sústrediť na prácu a menej vyplakávať.

"Všetky schválené zmeny rozpočtu sú na prospech efektívneho využívania verejných zdrojov a budeme ich strážiť aj naďalej. Zbytočne sa pán Trnka snaží svoju nečinnosť obhajovať politickými útokmi, občania kraja vidia, že doteraz kraj spal. To, že dodnes nemá podpredsedov z regiónov svedčí o tom, že berie na ľahkú váhu podporu života ľudí mimo Košíc. Bohužiaľ, z doterajších personálnych nominácií sa zdá, že vzniká druhý magistrát mesta Košice. Ak bolo heslo jeho kampane, že rozhýbeme kraj, tak doteraz sa nerozhýbal on, ani jeho úrad..."

