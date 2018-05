Vincent Lukáč čakal na súpiske viac hráčov z extraligy

Predpovedá, že o rok bude hrať Slovensko na šampionáte v košickej skupine.

4. máj 2018 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Dvojnásobný majster sveta v drese Československa Vincent Lukáč verí, že Slováci majú na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Dánsku hrateľnú skupinu.

„Na šampionáte máme odlišný tím oproti tomu, ktorý bol na zimnej olympiáde. Ostatné krajiny budú mať oveľa lepšie a silnejšie mužstvá a z toho pohľadu si myslím, že MS budú kvalitatívne lepšie ako olympiáda. Pre nás je však dobré, že máme európsku skupinu. Je výhodou, že Kanada aj Amerika sú v druhej skupine, pretože oni bývajú obvykle veľmi silní. Osobne sa teším na výkony Connora McDavida, ktorý je výkladnou skriňou Kanady,“ povedal Lukáč.

Spomedzi súperov, ktorí čakajú na Slovensko v základnej skupine je jeden špeciálny, na ktorého sa teší aj košický rodák.

„S Českom sú vždy špeciálne zápasy. Vieme, čo pre nás duely s týmto súperom znamenajú. Zakaždým je to derby a má to výnimočný náboj. Podľa mien na súpiske vyzerá český tím kvalitatívne lepší, ale rozhoduje sa na ľade. Zápas sa začína od 0:0. Keďže to bude prvý zápas na šampionáte, nervozita bude ako na našej, tak aj na českej strane,“ uviedol Lukáč.

Bez tlaku a nervozity

V tíme kanadského trénera Craiga Ramsayho, ktorý vedie Slovensko od minulého roka sa predstaví viacero mladých a perspektívnych hráčov.

Tí sa budú môcť ukázať a skúsiť si vybojovať miestenku na budúcoročný domáci šampionát.

„Je to veľké pozitívum, že do Dánska išli aj mladí chlapci. Myslím si, že vzhľadom na to, že nemôžeme vypadnúť z elitnej divízie, si majú možnosť tréneri vyskúšať rôzne taktické varianty a zloženia formácii. Môžeme hrať úplne bez tlaku a nervozity, ktorú treba nechať doma.“

