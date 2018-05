Prokurátorka rozhodla o vydaní Antonina Vadalu do Talianska

Stíhaný je za drogovú činnosť.

4. máj 2018 o 9:52 Róbert Bejda

KOŠICE. Podnikateľ Antonino Vadala je už len krôčik od vydania do Talianska.

Ako nás informoval hovorca krajskej prokuratúry, tá v piatok vydala rozhodnutie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného súdom v Benátkach.

"Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustná sťažnosť. Zákonná lehota na realizáciu fyzického odovzdania osoby príslušným talianskym orgánom je desať dní. V týchto prípadoch vydanie zabezpečuje Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce - Národná ústredňa SIRENE," dodal Milan Filičko.

Zatykač vydali Taliani

Podnikateľ talianskeho pôvodu je vo vydávacej väzbe od 20. apríla, keď o tom na neverejnom zasadnutí rozhodol krajský súd.

Bol to ďalší krok v rámci realizácie európskeho zatýkacieho rozkazu, vydaného súdom v Benátkach.

Dôvodom pátrania bolo trestné stíhanie „pre drogový trestný čin, spáchaný organizovanou zločineckou skupinou s nadnárodnou pôsobnosťou".

Slovensko začalo zatykač realizovať 13. marca ráno, keď podnikateľa zadržala slovenská polícia v Michalovciach.

Košický súd ho najprv vzal do predbežnej väzby, ktorú potom potvrdil Najvyšší súd SR.

Po obdržaní originálu zatykača krajská prokuratúra podala návrh na zmenu predbežnej väzby na vydávaciu.

O tej krajský súd rozhodol 20. apríla.

Keďže Vadala sťažnosť nepodal, uznesenie sa stalo právoplatné a na rad mohli prísť ďalšie úkony.

Na rade bola prokuratúra

Ako nás po verdikte súdu informoval hovorca krajskej prokuratúry, na rade bolo predbežné vyšetrovanie.

"V rámci neho sa budú vykonávať úkony rozhodujúce pre to, či bude osoba vydaná," informoval nás Milan Filičko.

Vysvetlil, že prokurátor vykoná v blízkej dobe výsluch, v rámci ktorého bude zisťovať aj to, či obvinený s vydaním súhlasí.

"Ak by to tak bolo, bude o vydaní rozhodovať prokurátor. Ak obvinený s vydaním súhlasiť nebude, budeme súdu predkladať návrh na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu spolu s ďalšími potrebnými dokumentmi," pokračoval Filičko.

Obhajca: Klient chce očistiť svoje meno

Z informatívneho výsluchu, ktorý sa v košickej väznici uskutočnil minulý piatok, vyšla najavo prvá možnosť.

"Môj klient s vydaním do Talianska súhlasí," informoval nás Homza krátko po skončení výsluchu ešte pred budovou väznice.

"K tomuto kroku pristúpil preto, že nechce súčasný stav naťahovať a chce byť čo najskôr vydaný do Talianska, kde by očistil svoje meno. Vinu totiž a účasť na drogovom zločine popiera."

Vadala s vydaním súhlasí, ak bude dodržaná tzv. zásada špeciality.

"To znamená, že talianske orgány ho môžu vyšetrovať iba v tej veci, v ktorej na neho vydali zatykač," vysvetlil obhajca.

Kedy by mohol byť Vadala fyzicky vydaný do Talianska, to jeho obhajca odhadnúť nevedel.

