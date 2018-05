Kšeftovalo sa so slobodou za múrmi košickej väznice?

Vyšetrovali korupciu a zneužitie právomocí verejného činiteľa.

11. máj 2018 o 0:00 Róbert Bejda

Väznica v Košiciach Šaci. Podľa anonyma sa tam kšftuje so slobodou.(Zdroj: VEJA)

KOŠICE. V prvý májový pondelok sa vo väznici v Košiciach-Šaci rozhodovalo o žiadosti Dušana Borženského, prezývaného Borža, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu.

Hoci mal dobré hodnotenie správania sa v ústave a ten navrhol jeho žiadosti vyhovieť, súd ho napokon na slobodu nepustil.

Bývalý košický boss tesne pred poradou senátu svoju žiadosť stiahol.

Niekoľko dní pred konaním tohto verejného zasadnutia sme do redakcie dostali nepodpísaný list.

Autor, zjavne súčasný alebo bývalý zamestnanec ústavu, upozorňuje na čudné praktiky kolegov pri vypracovávaní posudkov väzňov, žiadajúcich o podmienečné prepustenie.

Taxa za slobodu: 2 200 až 2 500 eur

Podľa obsahu listu má týchto kolegov zastrešovať vedúci výkonu trestu.

Slovami anonyma "naplno zneužíva svoje postavenie, prilepšuje si v každom smere a seká ľudí okolo seba, len aby sa udržal pri korýtku".

Autor listu tvrdí, že taxa za vybavenie slobody je od 2 200 do 2 500 eur a tú sumu už niekoľko odsúdených, ktorí sa dostali na slobodu, zaplatilo.

"Peniaze kasíroval pán vedúci prostredníctvom už bývalého kolegu, ktorý je na výsluhovom dôchodku. Najprv bol obyčajným pedagógom a pán vedúci z neho urobil svojho zástupcu. Až neskôr, keď sa dostavili nezhody pri rozdeľovaní peňazí, sa 'zástupca' rozhodol ísť do civilu," píše anonym.

Pripája aj niekoľko mien bývalých väzňov, ktorým dozorcovia ešte počas ich výkonu trestu prinášali potraviny. Jedna taška za 150 eur.

Vzťah väzňa s príslušníčkou

V ďalšej časti listu sa autor podrobnejšie venuje vzťahu väzňa Matúša, ktorý bol počas výkonu trestu zvýhodňovaný a zblížil sa s jednou príslušníčkou.

Ich vzťah bol vraj vedúcim výkonu trestu zatajovaný až do času, kým to iný väzeň prezradil a za odmenu si od vtedajšieho riaditeľa ústavu vyslúžil preradenie do väznice v Sabinove.

V deň prevalenia celej kauzy si dala táto slečna žiadosť do civilu s okamžitým uvoľnením.

