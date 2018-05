Pediatrička s 30-ročnou praxou: Dnešné mamičky sú pohodlnejšie

Dieťa sa hrá s mobilom? To je vizitka lenivosti dospelých.

12. máj 2018 o 0:00 Katarína Gécziová

Všeobecná lekárka pre deti a dorast MUDr. Beáta Nemčoková, ktorá má ambulanciu v Košiciach, lieči deti od roku 1987. Podľa nej je dobré, ak sa deti hýbu, nemajú v rukách mobily či tablety, sladké poznajú z ovocia a vidia doma správne vzory.

Vašimi rukami prešli tisíce malých pacientov. Viete povedať, ako sa zmenili ich matky?

– Je to obrovská zmena, aj vzhľadom k tomu, že sme prešli zmenou systému. Predtým boli pri zdravotných ťažkostiach a v starostlivosti o dieťa postupy striktne odporučené. Dnes si už rodičia nechodia pre informácie do vedeckej knižnice a nekupuje sa ani také množstvo kníh ako predtým, pretože veľa vecí vieme nájsť na internete. Z množstva informácií je potrebné si vybrať tie správne. Stále odporúčam obrátiť sa na odborníka, ktorý dokáže vhodne poradiť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dnes sú rôzne moderné trendy ohľadne stravovanie detičiek. Ako to vidíte vy?

– Áno, strava u detí sa veľmi zmenila. Aj pri jej príprave sú mamičky pohodlnejšie ako kedysi. Platí to aj pri ďalších stránkach starostlivosti o dieťa – neperú plienky, keďže si vieme kúpiť jednorazové. A aj keď sú rôzne názory, stále je potrebné dodržiavať široké balenie u detí, aj napriek tomu, že na internete je o tom veľmi veľa rôznych informácií. Naďalej je potrebné dieťatku dávať stravu pripravenú doma. Jednorazové potraviny v konzervách a sklenených fľašiach by som odporúčala len vtedy, ak sa s deťmi cestuje. Nie je predsa problém zobrať jablko či banán, očistiť ich, popučiť a dieťatko v pokoji doma nakŕmiť. Príprava detskej polievky trvá nejakých 15 minút a nemyslím si, že je to tak časovo náročné, najmä ak sa chce mamička dieťatku venovať.

Dnes sa radikalizuje aj pohľad matiek na sladkosti. Dávať ich teda deťom alebo nie a v akých množstvách?

– Určite nie je vhodné dávať deťom obrovské množstvo sladkostí, pretože dráždia jeden typ chuťových buniek, človek má pritom rôzne chuťové bunky a mal by používať všetky. Chuť na sladké potlačíme ovocím. V ambulancii so sestričkou odporúčame, aby mali deti dostatočný prísun ovocia a zeleniny, pretože v nich je obrovské množstvo vlákniny, vitamínov, minerálov, stopových prvkov a rastúci organizmus potrebuje množstvo týchto látok na zdravý vývoj.

So sladkosťami súvisí aj problém dnešnej doby a tým je detská obezita. Stretávate sa s týmto javom vo vašej ambulancii?

– Dnes je doba, že máme veľa technológií a používajú sa najmä svaly na prstoch, takže podstatne menej detí behá vonku, ako to bolo voľakedy. A tak aj váha detí má iný charakter ako kedysi. Takže je potrebné posielať deti vonku bez mobilu, počítača. Povedala by som však, že obezita v prvom rade vychádza zo zlých stravovacích návykov v rodine. Deti robia len to, čo vidia doma. Nemôže otecko dieťaťu povedať, aby nejedlo chipsy a pritom si sám krája slaninu a večer pri hokeji pije kolu. Takto to nejde. Obéznym pacientom a ich rodičom vysvetlíme, čo to pre nich nadváha znamená do budúcna. S obezitou sa totiž spájajú kardiovaskulárne ochorenia, metabolické ochorenia či ochorenia pohybového aparátu. Poradíme im, ako sa stravovať a zvyčajne tieto deti diétu dodržiavajú striktnejšie a vidieť na nich aj lepšie výsledky ako u ich rodičov.

Dnes sa rodičia veľa „vzdeláva“ na rôznych internetových fórach. Stretávate sa s tým, že mamička po príchode do vašej ambulancie hovorí o zaručených správach, ktoré získala z internetu?

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5C2P na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5C2P na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone