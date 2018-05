Parkovné neuhradil vodič v nedeľu, keď sa neplatí. Dostal pokutu

Súd ju zrušil, ale nie pre deň, keď je státie áut zdarma.

11. máj 2018 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. Ako je možné, že policajti rozhodli o pokute v deň bezplatného parkovania, nie je jasné.

V Košiciach zarezonovalo v týchto dňoch rozhodnutie krajského súdu. Ten mal na stole prípad vodiča, ktorý vlani zaparkoval v platenej zóne v centre mesta bez úhrady v prospech firmy EEI a dostal pokutu.

Tú zaplatiť odmietol, hoci o nej v priestupkovom konaní rozhodol najprv okresný a potom aj krajský dopravný inšpektorát.

Nakoniec uspel až so správnou žalobou na súde, ktorý v stredu rozhodnutie polície zrušil a vrátil jej vec na ďalšie konanie.

Súd vyhovel žalobe advokátky Ivety Rajtákovej, ktorá je manželkou pokutovaného šoféra Juraja Rajtáka.

Argumentovala tým, že zmluva mesta s EEI, ktorou samospráva v roku 2012 prenajala firme parkovacie plochy, bola uzatvorená v rozpore s vtedy platnou legislatívou, čo už konštatoval napríklad aj Najvyšší kontrolný úrad.

Na otázky Korzára odpovedala Iveta Rajtáková

Na tomto prípade sa javí ako absurdné, že priestupku parkovania bez zaplatenia sa podľa polície váš manžel dopustil 29. 1. 2017, čo bola nedeľa, keď je parkovanie bezplatné. Ako je to možné? Zaoberal sa tým vôbec súd pri svojom rozhodovaní?

Prečítajte si tiež: Burdiga: Podstatné je, že verdikt je o rozpore zmluvy so zákonom

„Takých správnych žalôb sme dali asi päť a všetky prípady sú rovnaké, len z iných dátumov. Toto bol prvý prípad, keď rozhodol súd. Podstata je však stále tá istá a naša námietka spočívala iba v tom, že zmluva mesta s EEI je neplatná bez ohľadu, o aký deň išlo. Ak by sme argumentovali nedeľou, pripustili by sme, že v iný deň sa platiť má. Čo sa týka pokutovania v nedeľu, túto skutočnosť bola povinná preskúmať polícia a zrejme to nezistila. My sme sa tým však nijako nezaoberali a ani súd, lebo ten rieši len to, čo je predmetom žaloby.“ (O vysvetlenie pokutovania v nedeľu sme požiadali mestskú aj štátnu políciu, do uzávierky sa k tejto otázke nevyjadrili – pozn. red.).

Čo z tohto rozhodnutia súdu vyplýva pre motoristov v Košiciach? Keď niekto nezaplatí EEI za parkovanie tak ako váš manžel a rovnako podstúpi celý ten proces, je teraz isté, že súd nakoniec rozhodne tak isto ako v tomto prípade? Alebo môže iný sudca rozhodnúť inak?

„Toto je právo, nie matematika. O tom, ako súd rozhodne, sa dozviete vtedy, keď rozhodne. Nemôžem nikomu povedať, že ak urobí to isté čo môj manžel, dopadne rovnako. Ale právna situácia je stále rovnaká pre každého vodiča v Košiciach, zákon platil ten istý v čase uzatvorenia zmluvy a tá bola tiež jedna, uzatvorená 30. 7. 2012. V právnom štáte platí princíp právnej istoty, že každý účastník právnych vzťahov má právo očakávať, že o jeho veci sa bude rozhodovať v súlade s rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít. A tu už zásadné rozhodnutie urobil Najvyšší súd v roku 2013 v prípade všeobecne záväzného nariadenia (o platenom parkovaní v Košiciach – pozn. red.) a podstata je tá istá: Ak je parkovné vyberané nezákonne, vodič, ktorý nezaplatí, sa nemôže dopustiť priestupku. Krajský súd sa v stredu vyjadril jednoznačne, že spomínaná zmluva bola uzatvorená v rozpore so zákonom.“

Môže sa však i napriek tomu stať, že keď sa teraz vec vráti na priestupkové konanie na dopravný inšpektorát, tak polícia tú pokutu aj tak potvrdí?

Prečítajte si tiež: Parkovanie v Košiciach: Krajský súd zasadil EEI ťažkú ranu

„V minulosti sa už stal aj taký prípad, kdesi na Spiši, že i napriek rozhodnutiu Najvyššieho súdu následne polícia pokutu za údajný dopravný priestupok potvrdila. Krajský policajný riaditeľ (Juraj Leško – pozn. red.) sa vtedy, čo je podľa mňa bezprecedentná arogancia voči súdnej moci, vyjadril, že jednoducho Najvyšší súd rozhodol zle a oni si rozhodnú po svojom. Takže v tomto právnom prostredí sa to vylúčiť nedá. Ak sa však budeme húževnato držať presvedčenia, že žijeme v právnom štáte, tak tam platí, že správne orgány rešpektujú zákony, vrátane Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého je právnym názorom správneho súdu správny orgán v ďalšom konaní viazaný.“

Je možné to povedať aj tak, že sa nedá vylúčiť, že v inom takom prípade súd rozhodne inak, ani že polícia pokutu aj tak potvrdí, ale existuje vysoká pravdepodobnosť, že by sa tak už stať nemalo?

„Áno, presne tak.“

Váš manžel dostal pokutu za parkovanie bez úhrady v centrálnej mestskej zóne na Hlavnej pred Hiltonom a na súde uspel. Platí podľa vás rovnaký právny stav, že EEI sa platiť nemusí, aj v rezidentských zónach?

„V prípade rezidentských zón sa dodatkami len dopĺňala pôvodná zmluva z roku 2012, a to ešte podľa Najvyššieho kontrolného úradu nie spôsobom, ktorý zodpovedá platnému právnemu úkonu. Preto si myslím, že medzi právnym stavom vo vzťahu k centrálnej mestskej zóne a rezidentskými lokalitami nie je rozdiel.“

Čo však ešte môže robiť taký vodič, ktorý za parkovanie už zaplatil, no potom, čo sa dozvie o tomto prípade, chce svoje peniaze späť?

