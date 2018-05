Prvé košické nulové eurobankovky začnú predávať o niekoľko dní

Po obrovskom záujme v Banskej Bystrici čakajú boom aj v Košiciach.

11. máj 2018 o 13:43 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Bankovky priamo z Francúzska objednal košický zberateľ platidiel Ivan Harajda.

„Už tu mali byť, ale Francúzi mali v tlačiarni celozávodnú dovolenku, preto dodanie trochu mešká. Bankovky majú nulovú hodnotu, na jednej bude vyobrazený Dóm svätej Alžbety, na druhej sú vyobrazené tri zvieratá z košickej zoologickej záhrady,“ vysvetľuje Harajda.

Dodáva, že minimálna objednávka z Francúzska je 5 000 kusov, no s Francúzmi sa dohodol, že on objedná polovicu a druhú zafinancujú oni a následne bankovky ponúknu na predaj vlastnou cestou do celého sveta.

„Nie je to lacná záležitosť, keď som však videl záujem v Banskej Bystrici, trochu som aj ľutoval, že som neobjednával všetko pre seba.“

Do Košíc príde 2 500 eurobankoviek s nulovou hodnotou.

Predávať sa budú maximálne po troch kusoch v priestoroch Mestského informačného centra a Visit Košice.

„Tam budú mať po tisíc kusov, 500 som si musel nechať, lebo už mám dlhý zoznam rodiny a známych.

Predávať sa budú po troch eurách za kus. Chceli sme dať cenu 2,90 eura, ale po skúsenosti z Bystrice som si povedal, že by sme museli mať tisíce desaťcentoviek, aby sme mohli vydávať.“

Chcú sa vyvarovať kšeftárov

Podľa Harajdu počet kusov na osobu obmedzili kvôli rôznym kšeftárom.

„V Bystrici ešte len stáli v rade na zakúpenie a už ich ponúkali po 25 eur na internete. Toto nechceme. Ja budem rád, ak si ich kúpi čo najviac ľudí, môže prísť ktokoľvek, presný termín predaja ešte nepoznám.“

Bankovka má farbu 500 eurovej bankovky, formát dvadsať eurovky, vydáva sa s povolením Európskej centrálnej banky a tlačí sa v tlačiarni cenín, teda tam, kde sa tlačia aj oficiálne peniaze.

Nulová eurobankovka má navyše všetky ochranné prvky, vodoznak, mikrotlač, hologram, ale aj UV ochranné prvky či dotykovú zónu pre nevidiacich.

„Každá má svoje vlastné sériové číslo.“

Zaujímalo nás, či sa eurobankovky s nulovou hodnotou objavia aj v iných slovenských mestách.

„Zatiaľ ich vydali v Banskej Bystrici, teraz budú Košice.

Ide o licencovaný projekt, trh je neobmedzený, ak sa rozhodnú iné mestá, môžu si ich objednať, ale neviem o žiadnom.“

Ak si niekto takúto eurobankovku kúpi, Harajda predpokladá, že časom môže mať hodnotu 30 eur.