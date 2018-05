Delegát o Černobyle: Megaparadajky tam nerastú, ale žijú tam gigantické sumce

Miesto černobyľskej tragédie v týchto mesiacoch pripomína zábavný lunapark.

14. máj 2018 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Čierny turizmus. Aj takto nazývajú poznávacie zájazdy na miesta známych tragédií. Záujem o takýto druh turistiky narastá. Výnimkou nie je ani oblasť Černobyľa, v ktorej 26. apríla 1986 vybuchol jeden z reaktorov jadrovej elektrárne. Oficiálne sa uvádza, že havária zasiahla do života približne 600-tisíc ľudí. V Košiciach môžete do Černobyľa nahliadnuť očami Martina Dubeňa v utorok v Kine Úsmev. Ešte predtým odpovedal na otázky Korzára.

Kedy ste po prvý raz navštívili Černobyľ?

- Po prvý raz som tam bol v roku 2014 ako turista. V tom čase som objavoval východný blok Európy. Trvalo asi dva roky, kým sme sa k tomu s kamarátmi odhodlali. Napokon sme išli len traja, ostatní to zrušili. Bol to originálny turistický zážitok. Odvtedy som tam bol možno dvanásťkrát, čo zase nie je tak veľa, ak vezmete sprievodcov (môžu to byť podľa pravidiel len rodení Ukrajinci), ktorí tam chodievajú podstatne častejšie. Naša najskúsenejšia sprievodkyňa tam bola už vyše 200-krát a tí skúsenejší tam strávia aj tých 100-150 dní v roku. Ja tam chodím so skupinou Slovákov s našou cestovnou kanceláriou, ale oficiálne nie ako sprievodca, ale ako delegát.

Aké boli vaše prvé dojmy z návštevy?

- Najprv má človek rešpekt, aj som sa bál. Cestoval som v najstaršom oblečení, aké som mal, lebo som potom všetko plánoval zahodiť. Prekvapilo ma, že tam normálne žijú ľudia. Vtedy tam bolo asi 3 až 4-tisíc robotníkov, starousadlíci, ktorí sa tam ilegálne vrátili a sú tam dodnes a okrem toho množstvo turistov a sprievodcov. Nakoniec som zistil, že to vlastne vôbec nie je mesto duchov vyprázdnené tak, ako by si niekto mohol myslieť. Niekedy som mal normálne problém spraviť si fotografiu bez ľudí. Trochu som sa aj hanbil, že som tam išiel ako vystrašené kura a v skutočnosti to tam celkom žije. Je to cesta v čase, akoby to tam pred tridsiatimi rokmi všetko zamrzlo.

Predstavy bežných ľudí sú asi také, že je to tam všetko uzatvorené. Žijú teda v okruhu elektrárne bežne ľudia?

- Černobyľská zóna je rozdelená na tri časti - mesto Pripjať a elektráreň, potom desaťkilometrová zóna, kde sa nesmie žiť a potom je 30-kilometrová zóna, v ktorej už žijú ľudia, najmä postarší a tiež tam prespávajú turisti v jednom zrekonštruovanom hoteli. To, že tam pracujú tisíce ľudí, turistov zvyčajne prekvapí, ale niekto sa o zónu musí starať a ďalšie stovky policajtov a vojakov ju strážia. Je to ako štát v štáte.

Pri vašom opise to vyzerá, akoby to bola veľká turistická atrakcia, niečo ako Hollywood či Disneyland...

