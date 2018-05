Stane sa Adamčík po KDH a Sieti aj členom Mosta-Híd?

Expodpredseda Siete a košický poslanec NR SR sa zatiaľ k bugárovcom nechystá.

14. máj 2018 o 0:00 Marián Kizek

KOŠICE. Pätica bývalých poslancov Siete sa tesne po voľbách rozlúčila s touto stranou a ako nezávislí vstúpili do poslaneckého klubu Mosta-Híd.

Po necelých dvoch rokoch najprv z “exsietiarov“ vystúpil z klubu Mosta-Híd Igor Janckulík, ktorý pri niektorých hlasovaniach prestal podporovať vládnu koalíciu.

Vo štvrtok zas poslankyňa Katarína Cséfalvayová oznámila, že vstupuje do Mosta-Híd.

Košický poslanec Eduard Adamčík tak spolu s podpredsedom NR SR Andrejom Hrnčiarom a Martinom Fedorom tvoria „zvyšné“ trio poslancov zo Siete, ktorí sú síce členmi klubu Mosta-Híd, no už nie tejto strany.

V Adamčíkovom prípade to tak ešte zostane, hoci...

„Zatiaľ som bez politickej príslušnosti,“ neurčito reagoval na našu otázku tento bývalý člen KDH a Siete a zároveň expredseda predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.

Jakab: Iniciatíva musí prísť od neho

Krajský šéf Mosta-Híd a poslanec NR SR Elemér Jakab nám povedal, že v Košickom kraji majú 1 600 členov, no nebránia sa ani ďalší posilám.

„Samozrejme, že by nás potešilo, keby sa pán Adamčík stal naším členom, no iniciatíva musí prísť z jeho strany. My nikoho nenútime, aj pani Cséfalvayová sa rozhodla sama od seba.“

