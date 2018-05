Polmiliónovú odmenu pre právnika, ktorý zastupuje Sokoľany, rieši súd

Žalobu podal bývalý starosta obce.

17. máj 2018 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Bývalý starosta Sokolian Tomáš Suchý podal žalobu o určení neplatnosti zmluvy medzi touto obcou a advokátom Karolom Haťapkom.

Suchý poukázal na zmluvu s advokátom. (zdroj: archív)

Exstarostovi sa nepáči dohodnutá odmena, ktorá by mohla dosiahnuť až 560-tisíc eur.

Odmena totiž závisí od toho, ako dopadne 20 rokov trvajúca kauza o určení hraníc katastrálnych území mesta Košice a obce Sokoľany, v ktorej Haťapka Sokoľany právne zastupuje.

Ak bude dedina s 1 200 obyvateľmi v tejto kauze úspešná a získa sporné územie o veľkosti 667 hektárov, na ktorom sa nachádza továreň U. S. Steel Košice a ďalšie priemyselné podniky, prilepšia si Sokoľany prostredníctvom dane z nehnuteľnosti o viac ako 700-tisíc eur ročne.

Naopak, Košice s vyššími daňovými sadzbami, ktorým toto územie patrí od roku 1979, by tým prišli až o 1,5 milióna eur.

Bratislavský advokát je nominantom strany SNS na poste šéfa dozornej rady Stredoslovenskej energetiky a v minulosti pôsobil ako podpredseda Rady pre vysielanie a retransmisiu, kde ho tiež nominovala SNS.

Exstarosta: Odmena je neprimeraná

Priamo na prvom pojednávaní o určení neplatnosti zmluvy medzi Sokoľanmi a právnikom bol aj exstarosta Suchý.

„Cena dohodnutá v zmluve je neprimeraná. V podstate 560-tisíc za jeden úkon, ktorý magister Haťapka ako taký vykonal, je priveľa,“ povedal na úvod.

Suchý opísal aj prvé stretnutie s týmto advokátom, ku ktorému došlo ešte počas jeho starostovania.

„V dvetisíctrinástom môj vtedajší zástupca a dnes už starosta František Beregszászi priviedol z Bratislavy pána Haťapku a ešte nejakých jeho známych na pracovné stretnutie v obci Sokoľany, kde pán magister Haťapka jednoznačne tvrdil, že on vybaví kataster v prospech obce. Stretnutia sa zúčastnili aj všetci vtedajší poslanci,“ uviedol.

Suchý doplnil, že si na tomto stretnutí mal Haťapka žiadať ako odmenu vyplácať po dobu desiatich rokov 20 % zo získanej sumy, ktorú by mali Sokoľany získať z už spomínanej dane z nehnuteľnosti.

„Čo si pamätám, ročne by Sokoľany dostali asi 730-tisíc. Tých 20 % by vychádzalo na zhruba 140-tisíc eur ako jeho ročná odmena. Za desať rokov by to bolo milión štyristotisíc eur,“ spočítal celkovú sumu Suchý, ktorý túto ponuku po stretnutí odmietol.

Zmena advokátov po výmene starostov

V tom čase mala podľa Suchého obec podpísanú zmluvu o právnom zastupovaní s košickou advokátkou Danicou Holováčovou a neskôr bola na základe nespokojnosti poslancov uzatvorená aj zmluva s advokátskou kanceláriou Azariová & Ružbašan.

„Po roku 2014 som skončil ako starosta a nastúpil pán Beregszászi. Začalo sa to zhurta. Piateho decembra som odovzdal úrad a myslím, že už jedenásteho bola rozviazaná zmluva s doktorkou Holováčovou a takisto i s advokátskou kanceláriou Azariová & Ružbašan.“

V dodatku číslo 2 k zmluve o poskytovaní právnej služby, ktorý je zverejnený na webstránke Sokolian, je uvedená odmena vo výške 20 % z finančného prínosu pre klienta za jednotlivý kalendárny rok.

Odmenu má vyplácať obec po dobu štyroch rokov, ale to len v prípade, ak bude spor o územie železiarní rozhodnutý v prospech Sokolian.

Inak zostane Haťapka bez akejkoľvek odmeny.

Suchý si však myslí, že kauza pridelenia pozemkov bola v čase podpisu zmluvy a jej dodatkov rozohraná v prospech jeho dediny tak, že nebolo potrebné čokoľvek meniť.

„Stačilo, ak by tam prišiel zastupovať Sokoľany nejaký koncipient a Najvyšší súd SR (NS) by rozhodol tak, ako rozhodol, teda v prospech našej obce. A nestálo by to 560-tisíc eur,“ doplnil Suchý.

Bývalý starosta vyjadril pochybnosť tiež nad priebehom verejného obstarávania, ktorým bol bratislavský právnik vybraný, aby zastupoval obec.

Starosta: Haťapka bol jediný, ktorý súhlasil

Súčasný starosta Beregszászi však uviedol, že advokát Haťapka bol medzi oslovenými advokátskymi kanceláriami ešte v čase starostovania Suchého.

