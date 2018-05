Košice: Európske pohrebisko, či mesto športu

Honosný titul je nanič, keď pochovávajú jeden klub za druhým.

15. máj 2018 o 16:56 Jaroslav Vrábeľ

Honosný titul Európske mesto športu 2016 znie fajn, no Košiciam je úplne nanič, keď tam pochovávajú jeden klub za druhým (FC VSS, Good Angels, Košickí býci).

Navyše zubatá odtiaľ nemá ďaleko ani do Prešova, kde 1. FC Tatran tiež nevyzerá veľmi fit.

Z pohľadu verejného záujmu a peňazí z našich daní určite nemôže mať profesionálny šport prednosť pred mládežníckym.

To však ešte vôbec neznamená, že zákon o športe má v priamom prenose likvidovať profesionálne kluby a štát sa bude prizerať.

Každý zo štyroch východniarskych športových príbehov – Blažeja Podoláka, Daniela Jendrichovského, Františka Sabola i Miroslava Remetu – má niečo spoločné, no je čímsi iný.

Možno nie všetci menovaní boli správnymi ľuďmi na správnom mieste a kluby by pri takom manažovaní alebo finančných nárokoch dlhodobo neprežili či vypadli tak či tak, a to aj bez nejakého zákona o športe a aj bez nových povinných odvodov profesionálnych športovcov.

Niekto to robil 15 rokov, niekto 4, niekto lepšie, niekto horšie, každý má priaznivcov i kritikov, no faktom je, že každý to ako súkromná osoba robil dobrovoľne, dával do toho aj vlastné peniaze a nebyť ich, nebolo by už dnes vlastne ani len na čo nadávať.

Stáva sa aj v lepších rodinách, mestách i krajinách, že športové kluby neraz vypadnú, ba dokonca zaniknú, ale čo sa teraz deje v Košiciach, to nie je normálne.

