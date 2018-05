Žena nebohého stavbára: Je ticho, ako keby iba uhynul pes

Za mužom smúti manželka a štyri deti.

16. máj 2018 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE, ŠIROKÉ. Vdova po živnostníkovi zo Širokého Helena Kmecová aj s odstupom takmer troch týždňov od jeho tragického skonu na stavbe úseku diaľnice Budimír – Bidovce len veľmi ťažko hľadala slová.

„Už nám ho nikto a nič nevráti... Stále je to pre nás hrozné a veľmi ťažké vyrovnať sa s tým. O to viac, že ani nevieme, čo sa tam vlastne stalo, prečo to naňho spadlo a kto je za to zodpovedný. Ráno išiel do práce a už sa nevrátil...“

Tvrdí, že firma jej neponúkla žiadnu pomoc

Po náhlej strate blízkeho človeka ju bolestne zasiahlo aj to ticho, ktoré vládne okolo celého prípadu.

„Po jednej správe v médiách sa už nedeje absolútne nič. Ako keby uhynul nejaký pes. Ešte horšie, lebo aj o tom by sa písalo a hovorilo viac, keby bol týraný,“ vyriekla tvrdé slová.

Doteraz nemala žiadne informácie ani len od polície.

Práve v pondelok jej prišlo oznámenie z Obvodného oddelenia PZ Bidovce o tom, že sa 27. apríla (deň tragédie – pozn. red.) začalo trestné stíhanie vo veci usmrtenia jej manžela. Nič viac.

