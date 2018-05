Východ Slovenska sa vyprázdňuje, problémom je aj infraštruktúra

Nie je to len diaľnica, čo chýba, ale aj rýchlostná cesta R4.

16. máj 2018 o 18:29 SITA

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Pre chýbajúcu kvalitnú cestnú infraštruktúru sa regióny na východe Slovenska odborne aj ľudsky vyprázdňujú.

Ako upozornilo opozičné hnutie Sme rodina, plánovaná rýchlostná cesta R4 od hranice s Poľskom po Prešov je stále len vo fáze prípravy, a to pre neschopnosť a nezáujem súčasnej slovenskej vlády.

Východ krajiny podľa hnutia čaká už desaťročia na kvalitnú infraštruktúru, ktorá by umožnila zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov.

"Výsledkom dlhodobého ignorovania zo strany všetkých vlád v Bratislave je nielen absentujúca diaľnica na východ, ale aj postupný nedostatok technicky a odborne zdatných pracovníkov, ktorí by sa na východe krajiny dokázali uživiť," povedal v stredu predseda hnutia Boris Kollár.

Termín dokončenia R4 spochybňujú

Plánovaná trasa R4 od hranice s Poľskom do Prešova v dĺžke 70 kilometrov spolu s fungujúcou diaľnicou D1 medzi Prešovom a Košicami, ako aj so sprevádzkovaným úsekom R4 Košice - Milhosť pri hranici s Maďarskom bude súčasťou medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia.

Ten vedie od Baltického mora k Egejskému, z Klajpedy do Solúna, cez sedem krajín na východe Európskej únie - Litva, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko.



Chýbajúce úseky R4 na Slovensku v rámci Via Carpatie by mali byť hotové v roku 2027, tímlíder pre dopravu za hnutie Sme rodina Miloš Svrček tento termín spochybnil.

"Rok 2027 je absolútne nereálny, pretože stále dochádza k posúvaniu termínov, skôr je reálny termín po roku 2030. Toto je výsledok a koncepcia ministerstva dopravy na rozvoj a prepojenie diaľničnej cestnej infraštruktúry, ktorá je zahrnutá do Via Carpatia," informoval Svrček s tým, že výstavba úsekov R4 v SR by podľa dokumentácie mohla stáť predbežne 470 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

V súčasnosti je v súťaži na výstavbu prvá etapa severozápadného obchvatu Prešova na R4 (4,3 km), na budúci rok by sa mala začať súťaž aj na stavbu druhej etapy (10,2 km).

Príprava úsekov R4 štátna hranica SR/Poľsko - Hunkovce (7,9 km) a Hunkovce - Ladomirová (8,2 km) je v procese dokumentácie pre územné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie.

V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je zvyšných šesť chýbajúcich úsekov R4 Svidník - Rakovčík (6 km), Rakovčík - Radoma (7 km), Radoma - Giraltovce (7,5 km), Giraltovce - Kuková (6,5 km), Kuková - Lipníky (8 km) a Lipníky - Kapušany (4 km).

Hovoria o alibizme vlády

"Celková intenzita dennej dopravy na R4 medzi Duklou a Prešovom je osemtisíc vozidiel, z toho polovica je nákladná cestná doprava, ktorá ničí cestné komunikácie a spôsobuje ťažkosti obyvateľom týchto miest. Vláda robí úplný opak, čo by mala spraviť," uviedol Svrček.

"Vláda sa totiž rozhoduje, že možno pôjde do výstavby len polovičných variantov diaľnic. Hlavný argument - zníženie o polovicu nákladov na výstavbu cestnej infraštruktúry. Aj odborná verejnosť jasne vie, že je to v podstate alibizmus zo strany vlády, pretože tým, že pôjdete do výstavby polovičných variantov, neznamená to, že znížite predpokladané sumy o polovicu," dodal Svrček.

Maďarsko má dokončiť svoje úseky v rámci Via Carpatie do roku 2022, chýba dobudovať 56 km diaľnice od hranice so SR do Miskolca.

Poľsko by malo svoju časť koridoru dokončiť do roku 2024.

Svrček poznamenal, že z Košíc do Bratislavy sa bude dať ísť plynule po diaľnici skôr cez Maďarsko ako po Slovensku.

"Čo sa týka Poľska, úsek Via Carpatia od severu po juh po Vyšný Komárnik, Duklu má dĺžku sedemsto km. Minulý rok vláda bývalej premiérky Beaty Szydlo rozhodla, že naakumuluje celkom 5 mld. eur na dostavbu zvyšných chýbajúcich úsekov pri Lubline a Rzeszówe," priblížil Svrček s tým, že je to o prioritách.

