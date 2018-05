Košickí hokejisti rokujú o podmienkach účasti v EBEL lige

Prioritou pre klub zatiaľ ostáva slovenská extraliga.

17. máj 2018 o 17:24 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice aktuálne už naplno zarezávajú v rámci letnej prípravy na suchu pred začiatkom novej extraligovej sezóny.

Ohlásené už boli dokonca aj prvé akvizície zo zámoria, ktorými sa stali Kanaďan Evan Brophey a americký obranca Jimmy McDowell.

Vedenie klubu zároveň potvrdilo, že pracuje aj na možnostiach účasti v nadnárodnej súťaži, pričom najvážnejšie sa spomína EBEL liga.

Práve s predstaviteľmi tejto súťaže už oceliari rozbehli prvé rokovania.

"Osobne som túto možnosť už v minulosti spomínal. Rokoval som s predstaviteľmi EBEL ligy vo Viedni o možnej spolupráci do budúcna. Chcem však zdôrazniť, že našou prioritou je hrať v najvyššej slovenskej súťaži," povedal prezident HC Košice Július Lang.

Rokoval aj s Kohútom a Lintnerom

Zotrvanie v slovenskej extralige je podľa Langa možné len v prípade, že budú jasne stanovené mantinely.

"Rokovali sme s pánom Kohútom aj Richardom Lintnerom o tom, aby sme si nastavili jasné pravidlá v našej lige. Sme jednoznačne za to, aby sa slovenská súťaž rozšírila. Veľmi pozitívne podporujeme príchod ďalších klubov, v tomto prípade ide o mužstvá z Maďarska. Osobne si myslím, že nájdeme spoločnú reč do ďalšej sezóny. Ak sa to podarí, budeme ligu podporovať maximálne, ako to len bude možné," uviedol Lang.

Rokovania medzi EBEL ligou a oceliarmi napredujú a už v krátkej dobe by mali mať Košičania výstup od vedenia súťaže a rakúskeho zväzu.

"Rozhodne si nechceme zatvoriť zadné dvierka. Rakúsky zväz a taktiež zväz pre EBEL ligu budú medzi sebou diskutovať a dajú nám z toho nejaký výstup. Ja osobne očakávam, že vo veľmi krátkej budúcnosti sa nám ozvú a budeme ďalej rokovať o možnostiach," skonštatoval Lang.

Na margo vstupu Košíc do EBEL ligy dodal: "Zisťujeme si v prvom rade, čo by to stálo, ako by to vyzeralo a či by to bolo zaujímavé pre Košice, najmä pre divákov. Nám ide o to začať vzájomne spolupracovať a myslím si, že sa máme jeden od druhého čo naučiť."

Angažovali dvojicu zámorských hráčov

Vedenie oceliarov pracuje zároveň na posilnení kádra pre začiatkom nového súťažného ročníka.

Poslednými ohlásenými akvizíciami sú dvaja zámorskí hráči.

Útočné rady posilní kanadský center Evan Brophey a obranu vystuží Američan Jimmy McDowell.

"Oboch hokejistov sme mali v hľadáčikoch dlhšiu dobu, takže sme radi, že sa rokovania úspešne ukončili. Evan Brophey je veľmi kvalitný stredný útočník, ktorý spĺňa všetky naše požiadavky a zapadá do našej koncepcie. Jimmy McDowell je mladý obranca, o ktorom vieme, čo od neho môžeme očakávať. Na oboch zámorských hráčov sa už veľmi tešíme," povedal pre klubový web hckosice.sk tréner Roman Šimíček.

Brophy prichádza do Košíc z tímu Graz 99ers, ktorý hrá v EBEL lige.

V Európe pôsobil 31-ročný kanadský útočník aj v nemeckej lige v Mníchove, no väčšinu svojej kariéry odohral v nižších zámorských súťažiach AHL a OHL, kde sa mu v tíme Plymouth Whalers podarilo siahnuť na majstrovský titul.

Krátko nahliadol aj do NHL v dresoch Chicaga a Colorada.

Americký obranca Jimmy McDowell pôsobil vlani v slovenskej extralige v Poprade, kde odohral svoju vôbec prvú sezónu mimo Severnej Ameriky.

V zámorí pôsobil najdlhšie v súťaži OHL, v ktorej odohral päť sezón.