Mladé mozgy z východu utekajú, láka ich Česko

Pocítili to aj Univerzita P. J. Šafárika i Prešovská univerzita.

21. máj 2018 o 0:00 Katarína Gécziová

VÝCHOD. Rizikom aktuálneho trendu je, že absolventi zahraničných vysokých škôl sa podľa prieskumov na Slovensko už nevracajú.

Slovenské stredné školy ich pripravia na vysokoškolské štúdium.

Oni sa rozhodnú zúročiť svoje vedomosti v zahraničí. A často práve v susedných Čechách.

Aj takýto je obraz súčasných študentov, tých z východného Slovenska nevynímajúc.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) monitoroval desať vysokých škôl na Slovensku.

Medzi nimi aj Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Prešovskú univerzitu v Prešove (PU).

Pokles aj na východe

Porovnal obdobie medzi rokmi 2012 až 2016 a zistil, že na vybraných vysokých školách poklesol počet študentov o vyše 24-tisíc, čo je takmer 21 percent.

Kým v roku 2012 navštevovalo UPJŠ 8 400 študentov, v roku 2016 ich bolo o 1 050 menej, čo predstavuje takmer 13-percentný prepad.

V PU za rovnaké obdobie klesol počet študentov z 10 000 na 9 100, čo znamená asi 9-percentný úbytok.

„Na tejto univerzite poklesol počet študentov v dennej forme štúdia len o štyroch študentov,“ porovnáva NKÚ s tým, že je to najmenej spomedzi všetkých monitorovaných vysokých škôl.

Štvornásobný nárast

NKÚ tieto čísla, získané na školách, pripisuje do veľkej miery masívnemu odchodu do zahraničia, osobitne do Českej republiky.

V školskom roku 2015/2016 podľa kontrolného úradu študovalo u našich západných susedov vyše 22–tisíc študentov, čo je predstavuje takmer 14 percent všetkých študujúcich na Slovensku.

České ministerstvo školstva poskytlo denníku Korzár štatistiky o počte slovenských študentov na jeho univerzitách.

V roku 2001 navštevovalo vysoké školy v Čechách 5 100 Slovákov, vlani ich bolo približne štvornásobne viac, asi 21-tisíc.

„Rizikom tohto trendu však je, že absolventi zahraničných vysokých škôl sa podľa prieskumov späť na Slovensko už nevracajú. Tým tento problém nadobúda rozmery, ktoré sa bez adekvátnych opatrení budú prehlbovať a budú mať dosah nielen na vysoké školy, ale aj na hospodársky a sociálny vývoj Slovenska,“ konštatuje NKÚ v správe zverejnenej v tomto roku.

