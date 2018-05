Rektor UPJŠ: Snažíme sa udržať talentovaných študentov na východe

Umiestnenia v rebríčkoch sú podľa Pavla Sováka nad rámec poskytovaných peňazí.

Umiestnenie špičkových slovenských vysokých škôl v medzinárodných rebríčkoch je nad rámec finančných zdrojov, ktoré získavajú v porovnaní s vyspelým svetom. Aj o tom hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, profesor PAVOL SOVÁK.

- Aké má skúsenosti vaša univerzita s odchodom študentov do zahraničia?

"Aj my pociťujeme vplyv záujmu o podávanie prihlášok na štúdium na českých vysokých školách. Aj keď je počet prihlášok na našej univerzite nižší ako v minulosti, neznamená to, že prijímame menej študentov. Za posledných niekoľko rokov sme dokonca prijali viac študentov ako v minulosti, ide však len o nárast o desiatky študentov. V súčasnosti je trend taký, že si vyberáme kvalitných študentov a nepodliehame tlaku obsadiť za každú cenu voľné kapacity. Uvítali by sme vyšší záujem o študijné odbory v rámci učiteľstva a niektorých odborov v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky."

- Zaznamenali ste trend, že by po nástupe študentov niektorí požiadali o prestup na školu v zahraničí - do Čiech alebo niekde inde, ak áno, tak do akej krajiny?

"Študenti počas štúdia nám určite neodchádzajú na iné univerzity. Košické univerzity sú natoľko kvalitné, že nedochádza k situáciám, keď by niektorí študenti po ich nástupe požiadali o prestup na školu v zahraničí. Práve naopak, cítime od nich veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Cítia sa u nás dobre a sú spokojní so štúdiom. Túto situáciu monitorujeme, takže máme v nej prehľad. Naši študenti sa pravidelne hlásia na mobility Erazmus+. Z našej strany majú maximálnu podporu, že využívajú možnosť tráviť semester v zahraničí a teda aj na českých univerzitách. Zatiaľ sa nám nestali prípady so štatistickou váhou, aby študenti po návrate z mobility požiadali o prestup na inú školu. Ak taký prípad nastane, tak dôvody sú súkromného charakteru a určite sa to preto nedá vyjadriť v percentách. Spomínam si na jeden prípad študentky športovkyne, ktorá dostala ponuku národnej reprezentácie po tom, čo trénovala na partnerskej univerzite, či prípad študenta fyziky, ktorý prestúpil do Švédska nie z dôvodu jeho nespokojnosti, ale preto, že dostal zaujímavú ponuku na projekte, ktorá sa neodmieta. Navyše, s týmto laboratóriom dodnes spolupracujeme."

- Aký je váš pohľad na konštatovanie NKÚ, že vzrastá počet slovenských študentov študujúcich v Čechách? Čo je podľa vás príčinou?

"Dlhodobo upozorňujeme Ministerstvo školstva SR na nevyhnutnosť riešiť vzniknutú situáciu a prijať niektoré systémové opatrenia v slovenskom školstve, pretože konkurencia v priestore českých univerzít je pre nás nepríjemná. Dôvodov odlivu talentov najmä do Česka je viacero a z mnohých aspektov to analyzujeme.

