Lukáč: Je to fantastické, východ žije hokejom

Brunclík sa teší na veľké zápasy s Kanadou a USA.

22. máj 2018 o 15:33 Patrik Fotta

video //www.sme.sk/vp/36710/

KOŠICE. Rozhodnutie organizátorov budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji o tom, že Slovensko odohrá základnú časť v Steel Aréne, potešilo aj legendy, ktorých kariéry boli späté s Košicami – Vincenta Lukáča a Bedřicha Brunclíka.

Prečítajte si tiež: Jurčo: V Košiciach bude na šampionáte šalená atmosféra

Bývalý vynikajúci útočník Vincent Lukáč bol medzi prvými, ktorí sa dozvedeli o tom, že Slovensko bude hrať o rok v základnej skupine v Košiciach.

"Vedel som to už pred mesiacom, keďže som dobrým kamarátom s prezidentom SZĽH Martinom Kohútom. On ako východniar bojoval za to, aby slovenská reprezentácia hrala v Košiciach. Je fantastické, že sa to podarilo, pretože celý východ žije hokejom," povedal Lukáč, ktorý ako hráč zažil šesťkrát atmosféru majstrovstiev sveta.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zázraky sa dejú

Zloženie skupín sa v priebehu predošlých dní menilo, čo prekvapilo aj samotného Lukáča.

Navyše prezident SZĽH informoval o tom, že Kanada lobuje za to, aby hrala svoju skupinu v Bratislave a nie v Košiciach.

Prečítajte si tiež: A je to definitívne. Slováci sa predstavia na šampionáte v Košiciach

"Nerozumiem, ako sa niečo také vôbec môže udiať. Pravidlá sú predsa jasne dané a preto nechápem, že sa to všetko môže meniť. Napriek tomu si myslím, že máme dobrú skupinu a určite je nádej na štvrťfinále. Šiestym hráčom na ľade bude vynikajúce publikum,“ uviedol Lukáč.

Očakávania od slovenskej reprezentácie budú na domácom šampionáte vysoké.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5CJG na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5CJG na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone