Golonkovi už pre šampionát v Košiciach hľadajú ubytovanie

Reprezentant Marcinko reagoval. Niektoré výroky ho udivujú.

24. máj 2018 o 12:29 Marián Špacai

KOŠICE. Výber Košíc ako dejiska základnej skupiny MS 2019, v ktorej budú hrať slovenskí hokejisti, vyvolal vášne.

Kým východniari jasajú, zo „sklamaného“ hlavného mesta sa ozývajú aj ostré reakcie, ktoré národ rozdeľujú.

V Bratislave totiž síce uvidia v skupine Čechov, Rusov či Švédov, ale Slovákov až v prípade ich postupu do štvrťfinále.

A to sa viacerým nepáči, aj keď na predchádzajúcich MS na Slovensku v roku 2011 odohral na štadióne Ondreja Nepelu náš národný tím všetky zápasy a Košice obišli naprázdno.

Šéf SZĽH Martin Kohút jasne vysvetlil, že teraz je rad na Košiciach, pretože reprezentácia nepatrí len jednému mestu. Napriek tomu, že Steel Aréna je o čosi menšia.

Nezvyčajné počty legendy

Azda najostrejším kritikom tohto rozhodnutia je jedna z najväčších legiend nášho hokeja Jozef Golonka.

Jeho slová východniari neprijali najlepšie, na podobné výroky udivene reagoval aj súčasný reprezentant Tomáš Marcinko.

„Neviem to pochopiť. Štadión v Bratislave je exkluzívny. Nie je to nič lokálpatriotického, ale nechcime si pohnevať fanúšikov. Videli sme, že fanúšikovia chodili do Bratislavy na KHL až z druhého konca republiky, vedeli si urobiť tie dve hodiny cesty autom, aby videli dobrý zápas. Do Košíc je to už trošku ďaleko a diaľnice nie sú hotové, tak neviem, kto by išiel štyri alebo päť hodín do Košíc na hokej. Bojím sa, aby sme nestratili fanúšikov. Ja osobne som veľmi smutný. Je to v Košiciach, na slovenskej pôde, tak uvidíme, ako to dopadne,“ ponúkol pre RTVS a iné slovenské médiá svoj pohľad bratislavský rodák Jozef Golonka.

Zaujal predovšetkým svojimi čudnými výpočtami o tom, že do Bratislavy sú to z druhého konca republiky len dve hodinky cesty, kým opačne - do Košíc - až päť...

Na ďalšiu otázku, či sa príde na slovenskú reprezentáciu do Košíc pozrieť, odvetil: „Ja asi ťažko, neviem, kto by mi to zaplatil. Vlak mám zadarmo, ale z našej generácie nemá nikto toľko prostriedkov, aby si mohol dovoliť zaplatiť hotel a všetko ostatné v Košiciach.“

Chcú "Žiletku" v Košiciach. Bude vraj aj na chlebíčky

Reakciou fanúšikov z východu na Golonkove slová bol vznik facebookovej stránky z názvom "Hľadá sa ubytko v Košiciach pre Jožka Golonku".

Neznámy recesista v nej vyzýva fanúšikov z východu, aby nenechali legendu v štichu a spoločnými silami sa vyzbierali na jeho pobyt v Košiciach.

„Východniari sa vedia baviť, sú pohostinní, a preto chceme 'Žiletku' v Košiciach na MS. Ubytovanie a odvoz zoženieme, vyzbierame sa. A možno zvýši aj na chlebíčky,“ píše sa na spomínanom portáli.

Marcinko: Chcel som len vysloviť svoj názor

Vyjadrenia typu Golonku sa stali živnou pôdou nielen pre recesistov, ale nenechali chladných ani niektorých aktívnych hokejistov.

