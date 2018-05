Od elektrární dostal list o preplatku, vzápätí dve esemesky o nedoplatku 350 eur

Miroslava z Malej Idy pri Košiciach informácia šokovala a pobavila zároveň.

26. máj 2018 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Ročné vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v rodinnom dome v Malej Ide si našiel Miroslav Lakatoš v schránke. Keď ho otvoril, zistil, že má preplatok.

Jeho radosť však netrvala dlho, vzápätí mu začali prichádzať sms-ky o nedoplatku. Zostal prekvapený, nechápal, čo sa deje.

Navyše sa mu nezdala ani formulácia textových správ a najskôr mal pocit ako človek, ktorý je ekonóm, že dostane viac, ako mu v preplatku sľúbili.

Chceli, aby platil okamžite

„Dostal som SMS správy o nedoplatku, pričom ročné vyúčtovanie s preplatkom. Okamžite som sa rozhodol napísať Východoslovenskej energetike (VSE),“ vysvetľuje pán Miroslav.

Ukázal nám, aké sms-ky mu došli. Skutočne je v nich napísané, aby „dlžné“ sumy okamžite zaplatil.

„Najprv mi prišla sms-ka: Vaša pohľadávka za elektrinu je po splatnosti. Suma 215 eur. Prosíme Vás o okamžitú úhradu. Číslo, z ktorého bola sms odoslaná, je 255. Viete, je to úsmevné. Keď je to moja pohľadávka, tak to niekto má uhradiť mne. Čo poviete? Sú len dve možnosti, buď niekto zneužíva VSE, alebo sú pre pracovníkov VSE ekonomické termíny 'španielska dedina'.“

Pán Lakatoš teda napísal VSE sťažnosť, kde zdôraznil, že očakáva úhradu na základe faktúry vystavenej VSE na sumu preplatku 56,03 eura.

„Napísal som im aj, že nebudem namietať, keď zmenia faktúru a vrátia mi 215 eur. Keď som im písal túto informáciu, došla ďalšia sms. Vraj mám ďalšiu pohľadávku na 134 eur,“ berie situáciu s úsmevom.

VSE: Esemesky nepatrili tomuto pánovi

Na problém sme sa opýtali vo VSE. Potvrdili, že využívajú zasielanie upomienok prostredníctvom SMS zákazníkom z radov domácností i firiem.

