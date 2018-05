Zákon o športe, ktorý likviduje kluby, kríva na jednu nohu

Koniec ohlásili dva veľké košické basketbalové kluby. Kto bude ďalší?

27. máj 2018 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

KOŠICE. Tohto roku definitívny koniec ohlásili dva veľké a úspešné košické basketbalové kluby. Kto bude ďalší?

Môžeme očakávať, že v niekdajšom meste športu „zahynie“ jeden klub za druhým?

Zánik košických basketbalových klubov Good Angels a KB Košice ich šéfovia Daniel Jendrichovský a František Sabol zdôvodňovali predovšetkým ustanoveniami zákona o športe.

Podľa dlhoročného športového funkcionára Róberta Jana st., ktorý pôsobil v profesionálnej hádzanej, basketbale žien a v súčasnosti je športovým riaditeľom futbalovej Lokomotívy sa o zákone veľa rozpráva.

„Ale nie som si istý, či všetci poznajú dopodrobna jeho obsah,“ hovorí Jano, podľa ktorého bol zákon o športe určite potrebný, aby sa upravili desiatky rokov neriešené právne vzťahy v športe.

Na druhej strane však dodáva, že zákon je v súčasnej podobe nevyvážený a kríva na jednu nohu.

„Na obhajobu zákona treba povedať jedno. V celej Európe je profesionálny šport závislá práca, s výnimkou Malty a Česka. To sú výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Dlhodobo to tak v Európe funguje a tu ani niet čo veľmi spochybňovať. Je to jednoducho tak. Úprava je správna. Na druhej strane sú tu súvisiace zákony týkajúce sa odvodov a podobne. Tie sa mohli upraviť trochu inak a viac preskúmať ako to funguje v okolitých krajinách, akým spôsobom je tam mzda profesionálneho športovca zdaňovaná a či sa nedala nájsť optimálnejšia možnosť odvodového a daňového zaťaženia pre kluby, ktoré sú zamestnávateľmi,“ vysvetľuje Jano.

Zákon platí už tretí rok

Jednoznačným pozitívom zákona je podľa neho to, že do športu pritieklo viac peňazí a pocítil to každý zo športových zväzov.

„Negatívom bolo to, že v procese schvaľovania vypadol zo zákona takzvaný superodpočet, ktorý riešil subjekty dávajúce peniaze do športu úplne iným spôsobom. Tým pádom zákon akoby kríval na jednu nohu, lebo nie je vyvážené to, čo zaviedol. Tvorcovia zákona na to mysleli, aj preto bolo dané nejaké prechodné obdobie do 1. januára 2019, dokedy kluby za zamestnaných profesionálnych hráčov neplatia sociálne odvody,“ približuje Jano jeden z kľúčových nedostatkov zákona.

Podľa Jana je na škodu veci, že rozsiahla diskusia sa rozbehla až teraz, keďže zákon je účinný od 1. januára 2016.

„Mnohí sa ozývajú až teraz, pol roka pred skončením odvodovej výnimky. Pritom mnohé kluby nedodržiavali zákon ani v tomto prechodnom období a naďalej s hráčmi uzatvárali zmluvy podľa občianskeho alebo obchodného zákonníka, čo je v rozpore so zákonom. Neriešil to inšpektorát práce a ostávalo to bez povšimnutia. Viem aj o prípadoch, keď sa športovci znalí problematiky dožadovali uzavretia zmluvy podľa nového zákona, ale nedostali ju a museli odísť z klubu,“ naznačuje Jano.

Profesionálny šport nevyrieši jeden zákon

Zánik dvoch košických basketbalových klubov, ktoré nemusia byť jedinými na Slovensku, nie je podľa Jana riešením.

