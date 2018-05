Vlastníkom Turnianskeho hradu by sa mala stať obec

Zrúcanina je obľúbeným cieľom turistov.

27. máj 2018 o 0:00 TASR

TURŇA NAD BODVOU. Zrúcanina Turnianskeho hradu, ktorý sa týči na vrchu nad obcou Turňa nad Bodvou (okres Košice-okolie), je obľúbeným cieľom turistov.

Obec chce túto národnú kultúrnu pamiatku tento rok získať do svojho vlastníctva.

Umožní jej to zapojiť sa do podporných programov na záchranu a obnovu tejto kamennej dominanty, z ktorej je pekný výhľad do širokého okolia.

"Je to zvláštne, ale hrad doposiaľ nemal vlastníka. Pozemok pod ním vlastní štát a v správe ho majú Lesy Slovenskej republiky," uviedol starosta Atila Oravecz.

Tento rok sa podľa neho podarilo obci uzavrieť nájomnú zmluvu o prenajatí pozemkov pod hradom, ako aj na mieste, odkiaľ sa naň v minulosti prepravoval lanom materiál.

"Zmluva je už platná s tým, že do troch rokov máme na pozemky predkupné právo. Plánujeme ich odkúpiť, medzitým ešte požiadame kataster o zapísanie hradu ako stavby s tým, že obec by sa stala tento rok jeho vlastníkom," konštatoval starosta.

Plánujú viaceré akcie

Pri starostlivosti o ruiny gotického hradu a ich okolie obec spolupracuje s občianskym združením Castrum Thorna.

Cieľom je zachovať pamiatku pre ďalšie generácie návštevníkov.

"V Turni nad Bodvou máme viacero národných kultúrnych pamiatok, ale toto bude prvá, ktorá bude patriť obci, na čo budeme patrične hrdí. Potom už budeme mať otvorenú cestu na získavanie grantov a ďalších prostriedkov na zakonzervovanie hradu, prípadne rozvíjanie turistických alebo náučných chodníkov či turistických atrakcií okolo neho," dodal Oravecz.

Pre návštevníkov sa na hrade plánujú akcie v rámci augustovej Noci hradov a zrúcanín či septembrových Dní obce.

Získanie vlastníctva pamiatky chce samospráva osláviť vyvesením obecnej vlajky na hrade a špeciálnym podujatím v dobových kostýmoch.

Hrad pochádza z 13. storočia

Počiatky hradu siahajú do 13. storočia, kedy po tatárskom vpáde bola postavená kamenná obranná veža, následne sa hrad rozširoval.

Jeho obrannú funkciu zosilnili pred tureckým nebezpečenstvom, napriek tomu ho Turci v roku 1652 obsadili.

Hrad chátra už od protihabsburských povstaní na konci 17. storočia, kedy cisárske vojsko dalo pevnosť zbúrať.

Zaujímavosťou je dosiaľ v skalách dobre viditeľná cesta so stopami po kolesách vozov, ktorými na hrad prepravovali zásoby a materiál.

Vzácna fauna a flóra

Turniansky hradný vrch, ktorý je súčasťou Zádielskej planiny, je výnimočný aj tým, že je domovom vzácnej teplomilnej flóry a fauny.

V prírodnej rezervácii možno nájsť napríklad kriticky ohrozenú a zákonom chránenú rastlinu, o ktorej sa dlho myslelo, že je endemit a nikde inde nerastie, preto aj dostala názov rumenica turnianska (Onosma tornensis).

Výskumy však ukázali, že rovnaký druh sa vyskytuje aj na juhozápade Rumunska a jej názov sa zmenil na rumenicu sviežu (Onosma viridis).

Táto trváca bylina má rúrkovité kvety citrónovožltej farby a štetinaté chlpy.

Kvitnúcu ju možno obdivovať pod Turnianskym hradom už v týchto dňoch.