Potemkinova dedina: Ruiny v centre Košíc chcú počas šampionátu schovať

V meste stojí viacero strašiakov. Jeden z nich možno zmizne.

31. máj 2018 o 0:00 Michal Lendel

Investor chce objekt pri Steel aréne začať rekonštruovať do šampionátu.(Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Počas budúcoročného hokejového šampionátu očakávajú jeho organizátori, vedenie mesta, ale i bežní Košičania masy fanúšikov z celého Slovenska, ale aj z ďalších minimálne siedmich krajín, ktoré si v Košiciach zahrajú.

Petruško chce odpáliť šampionát koncertom Dňa mesta

Magistrát a tiež Košický samosprávny kraj (KSK) chcú osloviť zahraničných fanúšikov pamätihodnosťami a kultúrnymi zaujímavosťami.

Okrem nich sa však na území mesta nachádzajú aj niektoré stavby, ktorých stav hrdosť u miestnych obyvateľov nevzbudzuje.

Počas majstrovstiev organizovaných na Slovensku v roku 2011 vyriešilo vtedajšie vedenie mesta problém s ruinami v centre Košíc umiestnením nadrozmerných bannerov na ich fasádu.

Video reklama



Obrovské reklamné plachty v dezolátnom stave sa na niektorých poškodených budovách nachádzali ešte donedávna.

Zopakujú maskovanie ruín?

Na zakrývanie schátraných budov si pamätá aj viceprimátor Martin Petruško (Smer).

Košický viceprimátor Martin Petruško (zdroj: Judita Čermáková)

„Aj keď som v tom čase ešte nebol na magistráte, spomínam si na túto situáciu. Na území mesta sa nachádzalo niekoľko budov, ktoré bolo potrebné zakryť, pretože ich fasády neboli také, ako by mali byť. Situácia sa v súčasnosti zmenila k lepšiemu, no stále tu máme aj také stavby,“ zhodnotil Petruško aktuálnu situáciu.

Prisľúbil, že ak sa nájde nejaká taká budova, bude sa to riešiť na úrovni mesta.

„Verím, že nájdeme spôsob, aby fasády poškodených budov zbytočne nekazili dojem z celého mesta. Asi sa to opäť zakryje nejakými plachtami. No niekedy je to veľmi zložité, pretože tieto budovy sú väčšinou v súkromnom vlastníctve,“ povedal viceprimátor, podľa ktorého má samospráva obmedzené možnosti komplexného riešenia.

Zdôraznil, že chystané športové podujatie svetovej úrovne by malo byť výzvou nielen pre samosprávu, ale hlavne pre podnikateľov.

„Príde veľa turistov a návštevníkov. Je to pre všetkých skvelá príležitosť urobiť si vo svete dobré meno. Je to veľmi dôležité pre hotely, reštaurácie a celé portfólio služieb, ktoré sú naviazané na cestovný ruch.“

Rovinský: Z Košíc robia Potemkinovu dedinu

Predseda Spolku pre skrášľovanie Košíc Ladislav Rovinský považuje nápad s maskovaním schátraných budov v meste reklamnými plagátmi za hanbu pre celé mesto.

