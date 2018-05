Jurčo: Na Golonku nech si urobí názor každý sám

Slovenský hokejový reprezentant má za sebou ďalšiu sezónu v zámorí.

30. máj 2018 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Jurčo má za sebou ďalšiu sezónu v zámorí, po ktorej sa predstavil aj na nedávno skončených MS v Dánsku.

V siedmich zápasoch strelil štyri góly a pridal k nim aj jednu asistenciu.

Rodák z metropoly východu sa už teraz teší na budúci rok, keď bude Slovensko organizovať svetový šampionát v Bratislave a v Košiciach.

Slovenská reprezentácia odohrá základnú skupinu budúcoročných MS v košickej Steel Aréne.

„Myslím si, že je to skvelá správa pre všetkých ľudí z východného Slovenska. Máme fantastických fanúšikov po celej krajine a či už sú to ľudia z Bratislavy alebo Košíc, ja pevne verím, že sa všetci spoja a budú nám fandiť. Osobne si myslím, že ľuďom zo západu to až tak neprekáža, že Slovensku bude hrať v Košiciach. Je to téma, ktorú nafúkli niektoré médiá. Podľa mňa je to úplne jedno, či sa ide z Košíc do Bratislavy alebo naopak, dôležité je, aby sa fandilo a bola dobrá atmosféra,“ povedal Tomáš Jurčo.

Mama a priateľka vedia, čo mu chutí

Útočník Chicaga Blackhawks si z vyjadrení Jozefa Golonku o tom, že Slováci mali hrať základnú skupinu v Bratislave, ťažkú hlavu nerobí.

„K pánovi Golonkovi sa nechcem vyjadrovať. Najlepšie bude, ak si každý urobí sám názor na jeho komentáre,“ skonštatoval Jurčo.

Ak sa Jurčo zúčastní budúcoročného šampionátu, bude mať výhodu v tom, že pokiaľ mu nebude chutiť hotelová strava, môže si odskočiť domov.

„Či už mamina alebo moja priateľka vedia, čo mi majú navariť, aby som podal dobrý výkon,“ pousmial sa Jurčo.

