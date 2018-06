Zviera nie je vec: Veterinári sa hnevajú, mestu povinnosti nepribudnú

Novela zákona vyvolala búrlivé diskusie.

2. jún 2018 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Parlament minulý týždeň schválil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti.

Medzi zákonodarcami, odbornou aj laickou verejnosťou vyvolala búrlivé diskusie.

Od septembra nebude zviera na Slovensku považované za vec, opäť sa vráti povinné čipovanie, ktoré má obmedziť biznis s množením psov a v cirkusoch by sme už viac nemali vidieť exotické zvieratá.

Zákon je jedna vec a prax druhá.

Čo sa skutočne zmení sme sa opýtali veterinárnych lekárov, mesta, pracovníčky občianskeho združenia, ktoré psy zachraňuje, aj psičkárky.

Na Slovensku sa o zmenu legislatívy začala výrazne usilovať Slovenská aliancia ochrancov zvierat ešte v roku 2014.

Novela napokon prešla až teraz. Zahlasovalo za ňu 95 poslancov zo 119.

„Ide o historický krok smerom k zlepšeniu postavenia zvierat v našej krajine. V oblasti ochrany zvierat sa týmto zákonom posunieme do kultúrneho sveta,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

„Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie,“ určuje novela, ktorá má podľa agrorezortu predstavovať účinný nástroj na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so psami, teda proti takzvaným množiteľom.

Návrat čipovania

Okrem toho, že zviera viac nie je vecou je najvýraznejšou zmenou návrat povinného čipovania.

Už tu raz bolo, od novembra 2011 do januára 2014. Kto svojho psa, mačku alebo fretku nedal v tomto období začipovať, hrozila mu pokuta až 300 eur.

Mesto Košice dokonca poskytovalo zľavu z ročnej dane za psa, ak ho dal majiteľ začipovať.

„Mesto Košice poskytovalo úľavu na dani za psa z dôvodu čipovania do konca roku 2012,” potvrdila hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová.

O opätovné zavedenie úľavy dane už mesto neuvažuje.

Dôvodom je aj to, že jeho cena má byť podľa novely výrazne nižšia ako bola pôvodne.

V cenníkoch veterinárnych lekárov je cena za čipovanie jedného zvieraťa priemerne 15 eur, bez problémov sa dajú nájsť ambulancie, kde vás to bude stať až osemnásť.

Podľa novely zákona by ste však od septembra nemali za čipovanie zaplatiť viac ako desať eur.

Lacnejšie ako doteraz

Kým výrazne nižšia suma poteší majiteľov zvierat, veterinári sa k nej stavajú kriticky.

„Pozmeňovací návrh je dosť nejednoznačný. Cena v našom cenníku (16 eur, pozn. red.) zahŕňa cenu čipu, zavedenie čipu, zaregistrovanie psa do centrálneho registra do 24 hodín, zapísanie do vakcinačného preukazu alebo pasu a vedenie ďalšej evidencie v písomnej forme niekoľko rokov. Počítačom a počítačovej evidencii naši poslanci stále neveria. To sú všetko veci, ktoré nám tento zákon ukladá,“ vysvetľuje Martin Mihály z košickej kliniky Slon.

Nejednoznačná novela

Veterinári, ktorí chcú zvieratá čipovať tiež musia vlastniť čítačku čipov, ktorú si musia kúpiť.

