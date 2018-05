Trumpovým clám sa nepotešia ani v košických železiarňach

P. Kamaráš očakáva prílev nechcenej ocele na trhy EÚ.

31. máj 2018 o 19:22 Marián Kizek

KOŠICE. Košické železiarne stoja pred problémom, ktorý môže spôsobiť aj pokles ich doterajších veľkých ziskov.

Bude to mať na svedomí americký republikánsky prezident Donald Trump, ktorý od polnoci zo štvrtka na piatok uvalil clá na dovoz ocele a hliníka z Kanady, Mexika a krajín EÚ.

Hoci košický U. S. Steel nevyváža svoje produkty za oceán, Trumpove clá môžu a zrejme aj budú mať pre nich podobné dôsledky, ako keby tam výrobky priamo exportovali.

V Košiciach sa vyrábajú najmä hutnícke výrobky s nízkou pridanou hodnotou, ktoré sa kvôli dopravným nákladom zvyšujúcim ich ceny neoplatí prevážať na veľké vzdialenosti.

Trumpove ochranárske opatrenia amerického trhu budú mať na finančné výsledky železiarní s veľkou pravdepodobnosťou negatívne dôsledky.

Podľa odborníka na hutníctvo a majiteľa spoločnosti Pikaro, podnikajúcej v oblasti nákupu a predaja hutníckych surovín a produktov, Petra Kamaráša, môže košický U. S. Steel takpovediac okľukou doplatiť na toto Trumpovo rozhodnutie.

Ceny ocele klesajú už teraz

„Ak by v Košiciach vyrábali a vyvážali výrobky s vyššou pridanou hodnotou aj na americký trh, mali by z toho problém už teraz. Takto problém síce zrejme budú mať aj tak, ale až o niekoľko týždňov či mesiacov. Čínska, turecká alebo kanadská oceľ alebo výrobky z nej, ktoré by doteraz skončili v USA, si budú musieť hľadať nové trhy. Celkovo bude na trhu ešte vyšší prebytok a tým pádom aj poklesnú ceny, pokiaľ EÚ nezavedie podobné opatrenia ako USA. Pomalé znižovanie cien však už nastáva aj v týchto dňoch. To má, samozrejme, pre jej výrobcov nepriaznivé dôsledky. A keďže ceny surovín neklesajú tak rýchlo, znižujú sa ziskové marže,“ tvrdí P. Kamarás.

Ten vidí z pohľadu košických železiarní najväčší problém v tom, že v dôsledku prílivu nechcenej ocele z amerického trhu môžu všetky oceliarne v regióne stratiť svoj podiel na kľúčových trhoch v EÚ alebo krajinách Balkánu.

Odtiaľ ich môžu vytlačiť nielen Číňania, ale aj tureckí výrobcovia.

To môže pocítiť aj srbská oceliareň v Smedereve, ktorej ešte pred dvoma rokmi šéfoval.

Košice môžu mať kvôli dotovanej oceli iných výrobcov problémy

„Číňania privezú loď so 150 000 tonami ocele do Hamburgu alebo do nejakého talianskeho prístavu a postupne ju rozpredajú v Nemecku alebo Taliansku. Potom ale nastúpia ich firmy, ktoré zrazu prídu o trhy a budú musieť v krajinách EÚ predávať pod cenu a ich plechy sa objavia napríklad aj na Slovensku, čo asi v U. S. Steele nespôsobí veľkú radosť. Podobne to bude aj v prípade ešte lacnejšej tureckej ocele, ktorá s nízkymi cenami zaplaví Balkán,“ myslí si.

Ako pokračuje, balkánske krajiny sú zas tradičným odberateľom košických železiarní, ale aj výrobkov zo srbského Smedereva.

„To bude veľmi nebezpečné a pokiaľ viem, EÚ už podobne ako prezident Trump v USA pripravuje protiopatrenia. Ak Košice nebudú môcť predávať na svojich tradičných trhoch, lebo ich tam nahradia Turci, Číňania alebo iní výrobcovia, ktorým bude jedno, za aké ceny umiestnia svoje výrobky, lebo napríklad ich straty nahradí štát, spôsobí to v železiarňach zrejme problémy s odbytom. A to sa potom prejaví aj na ich finančných ukazovateľoch, lebo zo dňa na deň ten výpadok nenahradíte,“ dodáva.

U. S. Steel: Niektoré spoločnosti presmerujú svoje dodávky do Európy

So slovami Petra Kamaráša súhlasia aj v železiarňach.

Podľa riaditeľa odboru vonkajších vzťahov košického U. S. Steelu Jána Baču neočakávajú v prípade uvalených ciel priamy dopad.

Pripúšťajú však, že niektoré spoločnosti z krajín, ktoré dodávajú veľké objemy do USA, sa môžu snažiť presmerovať časť dodávok do Európy.

“Potom nastane moment, keď Európa bude potrebovať veľmi jednoduchý, rýchly a zodpovedajúci systém opatrení, po ktorom dávno voláme. Európske inštitúcie ho musia uplatňovať tak, aby mal každý účastník trhu rovnaké podmienky,” povedal nám Ján Bača.

Aj Žiga hovorí o zlej správe

Zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka z Európskej únie (EÚ) zo strany USA je zlou správou pre medzinárodný obchod. Je o tom presvedčený aj minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), informovala TASR.

"Slovensko podporuje spoločný a jednotný postup EÚ a odvetnú reakciu EK na vybrané americké produkty," uviedol vo svojej reakcii na sociálnej sieti.

Priamy dosah na slovenských výrobcov neočakáva.

"Ale nepriamo ich môže zasiahnuť, keď štáty EÚ, ktoré nebudú môcť exportovať do USA, umiestnia svoju produkciu v rámci únie," vyhlásil.

Aj on očakáva preto kroky komisie na ochranu trhu EÚ pred presmerovanými dovozmi ocele a hliníka.