Gruzínec zlomil po zápase nos Košičanovi Dilýmu

Vodnopólový súboj o bronz mal krvavú dohru, klub podal trestné oznámenie.

31. máj 2018 o 20:01 Patrik Fotta

KOŠICE. Druhý duel série o bronz v najvyššej vodnopólovej súťaži mužov vyhrali Nováky nad celkom ŠKP Modrí Draci Košice – Staré Mesto 16:8.

Nováky vedú v sérii hranej na tri víťazstvá už 2:0 na zápasy.

Stredajší duel, ktorý sa hral na Mestskej krytej plavárni, mal nepríjemnú dohru.

Bezprostredne po konci stretnutia inzultoval hosťujúci hráč Giorgi Magraqvelidze Košičana Juraja Dilýho, ktorému zlomil nos.

„Hráč Novák, ktorý bol vylúčený do konca zápasu, si zrejme riešil nejaký komplex jednou mierenou ranou do tváre nášho hráča. Spôsobil mu zranenie, ktoré musel mať ošetrené na traumatológii. Má zlomeninu nosa. Rozhodli sme sa podať trestné oznámenie. Náš chlapec už bol na polícii vypovedať. Zároveň zo stretnutia bola spísaná zápisnica s delegátom, rozhodcovia videli, čo sa udialo, takže očakávame, že to bude mať dohru aj na disciplinárnom konaní,“ povedal prezident klubu ŠKP Modrí Draci – Pavol Komjáthy.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Skrat, ktorý všetkých prekvapil

Druhý zápas série o bronz priniesol aj väčšiu šarvátku, ktorú priamo počas duelu museli riešiť rozhodcovia.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5CYE na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5CYE na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone