Košice aj Poprad sú za vstup Maďarov do extraligy

O rozšírení súťaže sa rozhodne začiatkom týždňa.

2. jún 2018 o 18:40 Patrik Fotta

KOŠICE/POPRAD. O rozšírení najvyššej hokejovej súťaže sa hovorí už nejakú dobu.

Najpravdepodobnejší je vstup dvoch maďarských klubov – Budapešť a Miškovec, s ktorými rokuje vedenie ligy na čele s Richardom Lintnerom.

Všetko bude závisieť od podmienok, na ktorých sa obe strany dohodnú.

„Nemali by sme sa báť otvoriť sa iným tímom z okolitých krajín. Je to na jednej strane spojené s rôznymi rizikami, ale keď si to porovnáme s výhodami, ktoré z toho plynú je to vyvážené. My v Košiciach sme za vstup nových tímov do extraligy,“ povedal výkonný riaditeľ HC Košice Rastislav Rusič.

Rusič: Dospeli sme ku konsenzu

Extraligové kluby neboli v otázke rozšírenia súťaže od začiatku jednotné, no postupne sa dopracovali k spoločnému záveru.

