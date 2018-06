Po incidente s vodičom MHD zostal pasažier s krvavým škrabancom

Šofér videl všetko inak. Chybu si priznal, zranenie chlapca odmieta.

6. jún 2018 o 19:00 Michal Lendel

KOŠICE. Mladík, ktorý cestoval počas soboty do autoškoly košickou MHD, mal byť napadnutý vodičom autobusu.

Celý konflikt mal podľa slov cestujúceho vzniknúť po tom, ako si s ďalšími pasažiermi na linke autobusu 52 nevšimli, že mali z vozidla vystúpiť pre jeho poruchu.

„V zadnej časti autobusu sme sedeli štyria. Keď sme sa po asi troch minútach konečne pohli zo zastávky Bosákova, začal po nás vodič vrieskať,“ opísal situáciu zo svojho pohľadu mladý Košičan.

Cestujúci: Vodič nám vulgárne nadával

Podľa cestujúceho mal zamestnanec Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) na ľudí v autobuse vykrikovať, prečo nevystúpili, keď dal znamenie o poruche na vozidle a pritom im mal aj vulgárne nadávať.

„Znamenie o poruche sa k nám nedostalo. Veď, keď sme tam sedeli štyria a nikto z nás nevystúpil, tak sme to fakt nepočuli. To vysvetlila šoférovi aj ďalšia cestujúca, ktorá mu tiež vyčítala, že pred príchodom na zastávku meškal asi 15 minút,“ pokračoval mladík.

Vodič mal aj po výstupe naďalej na pasažierov zvyšovať hlas a používať voči nim vulgarizmy.

Na to už reagoval aj sťažovateľ, ktorý na svoj zážitok upozornil na sociálnej sieti.

„Povedal som mu, aby si odpustil svoje nadávky. Tiež som sa ho opýtal, ako si môže dovoliť meškať 15 minút a ešte k tomu po nás bliakať. Podotýkam, stále som mu nenadával. Na to vodič otvoril dvere, vystúpil von a priblížil sa k nám.“

Po opustení autobusu stál mladík na zastávke Palackého s už spomenutou cestujúcou.

„Keď sa ku mne priblížil, vyzeralo to, že mi ide vraziť, no namiesto toho ma chytil za ruku so slovami: 'Počúvaj ma sem ty k...t. To čo si povedal v autobuse? Meškal som, lebo som mal poruchu'. Chytil ma silno za ruku a ja som sa mu vytrhol, čím ma do krvi poškriabal. Nejde však o vážnu ranu," povedal.

Tu si už urážky voči šoférovi neodpustil ani mladík.

Konflikt mal ďalej pokračovať vyhrážkami a ďalšími nadávkami.

Vodič incident oľutoval, no videl ho inak

Dopravca reagoval vyjadrením, že DPMK celý incident mrzí.

„Pri prevádzke MHD veľmi často dochádza k situáciám, ktoré vodiči nemôžu a nevedia ovplyvniť, cestujúci však svoju nespokojnosť so službami adresujú práve im. Ak sa v takomto prípade spojí viacero stresových faktorov, reakcie oboch strán - cestujúcich aj vodičov - môžu byť neadekvátne,“ uviedla hovorkyňa dopravného podniku Michaela Karaffová k incidentu.

Podľa nej vodič svoje správanie oľutoval, avšak celú situáciu videl inak, ako ju zverejnil cestujúci mladík.

Po tom, ako pasažierov zbadal v spätnom zrkadle, zastavil na zastávke Palackého a mal ich vyzvať, aby opustili vozidlo.

„Vtedy na vodiča slovne zaútočil mladík, ktorý mu vyčítal, že prestup neohlásil, že už z konečnej zastávky Krásna šiel s meškaním a verbálny útok - už aj s použitím vulgarizmov na vodičovu adresu – sa stupňoval. Aj keď sa vodič snažil mladíkovi vysvetliť príčinu meškania, toho to v podstate vôbec nezaujímalo - k vodičovi sa naďalej správal urážlivo a vulgárne,“ sprostredkovala hovorkyňa opis situácie, ako ju videl zamestnanec dopravcu, ktorého stopercentným akcionárom je mesto.

Podľa Karaffovej vodič priznáva, že urobil chybu, pretože sa nechal vyprovokovať, keď zdrapil mladíka za tričko a bavil sa s ním rovnakým spôsobom.

„To, že by mladíka chytil za ruku, alebo ho poškriabal, však odmieta. Do incidentu sa zapojila aj žena, ktorá s mladým mužom cestovala. Po spŕške vulgarizmov na adresu vodiča aj DPMK obaja opustili vozidlo,“ povedala hovorkyňa.

Doplnila, že v najbližších dňoch absolvuje šofér 52-ky psychologický pohovor a školenie zamerané na komunikáciu so zákazníkom.

Pri otázke, či na prešetrenie incidentu použil dopravca aj kamerové záznamy z autobusu, odpovedala Karaffová, že DPMK je pripravený poskytnúť tento záznam polícii, ak sa na ňu sťažovateľ obráti.