Neobjaveným potenciálom Košíc je voda. Čo ponúka mesto

Letná sezóna sa začína.

10. jún 2018 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Aj keď zo štatistík vyplýva, že Košice sú skôr víkendovou destináciou, čísla celkovej návštevnosti rastú.

Slováci, ale aj zahraniční návštevníci sa tu cítia dobre aj vďaka našej srdečnosti, pamiatkam, akciám či inštitúciám, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky.

„Stúpajúce štatistiky návštevníkov mesta v posledných rokoch nám dávajú dôvod na spokojnosť, avšak robíme všetko pre to, aby štatistiky stúpali aj v najbližších rokoch,“ hodnotí uplynulé roky Miloslav Klíma z Visit Košice.

Návštevnosť je vyrovnaná

Zistiť, koľko presne turistov za rok alebo počas letnej sezóny navštívi Košice, je náročné. Väčšina štatistík neráta s tými, ktorí prišli len na jeden deň.

„V roku 2017 sme mali 195 890 ubytovaných návštevníkov a prenocovaní bolo 367 725,“ dopĺňa Klíma.

Ivana Macáková, manažérka mestského informačného centra vysvetľuje, že svoju štatistiku si robia aj oni: „Vychádza nám to tak, že jednotlivé roky sú, čo sa týka počtu turistov, porovnateľné. Za posledné obdobie nebol žiadny extra výborný alebo výnimočne zlý.“

Dobré meno aj reklama

Dobré meno Košíc sa šíri najmä ústnym podaním. Kto tadiaľ raz prechádzal a páčilo sa mu, zvyčajne naláka aj svojich známych alebo kamarátov. Samozrejmosťou je riadená propagácia.

„Košice sú pre návštevníkov zaujímavou destináciou. Organizácia Košice Turizmus ich promuje na Slovensku, ale aj v zahraničí na dôležitých veľtrhoch, v zahraničných cestovateľských publikáciách, uskutočňujeme reklamné kampane,“ vysvetľuje Klíma.

Máme čo ukázať

To, čo je najvzácnejšie obyvateľom mesta, je najväčším lákadlom aj pre turistov. Klíma aj Macáková sa zhodujú, že bez návštevy Hlavnej ulice väčšina turistov neodíde.

„Najväčším lákadlom je samozrejme celá Hlavná ulica so svojou dominantou Dómom sv. Alžbety, Košický zlatý poklad, atmosféra na Vrátnej a Hrnčiarskej ulici, zoo a Dinopark, Jakabov palác a Mestský park, objekty Kulturpark a Kunsthalle, trh na Dominikánskom námestí... Celé mesto má svoju nenapodobiteľnú atmosféru a hlavne v mesiacoch apríl až október je turisticky príťažlivé.“ V mestskom informačnom centre sa turisti často pýtajú aj na to, či sa dá vojsť do divadla, maďarskí turisti zas chcú vidieť Rodošto.

Rozkopávky problém nie sú

Podľa Miloslava Klímu je najväčším neobjaveným potenciálom Košíc voda.

„Každé mesto, ktoré má spojenie s vodou, má svoje čaro, tak prečo ju neobjaviť aj v Košiciach,“ hovorí. Faktom však je, že Košiciam chýba akvapark a túto letnú sezónu prídu aj o kúpalisko Triton. Ďalším kameňom úrazu počas turisticky najexponovanejších mesiacov sú rekonštrukcie. Mesto býva najrozkopanejšie práve počas leta. Inak to nebude ani tento rok.

Podľa Miloslava Klímu to však až taký problém nie je.

„Rozkopávky sú žiaľ nevyhnutnosťou, ak chceme, aby sme sa po meste v najbližších rokoch komfortne pohybovali, návštevník ich vníma presne tak, ako my niečo podobné prežívame, keď to vidíme v zahraničí.“

Dobrou správou je, že tento rok čaká informačné značenie v meste modernizácia. Turisti, ktorí by mali problém s orientáciou, môžu navštíviť informačný servis na letisku a v centre mesta.

Konkurujeme aj väčším

To, čím Košice môžu konkurovať iným svetovým mestám alebo dokonca metropolám je jasné.

„Určite áno, v Košiciach ponúkame veľmi dobré ubytovanie, veľmi chutnú gastronómiu, ponúkame návštevníkom atraktívne podujatia Cassovia Classic, Košice Gurmán Fest, Balónová fiesta, Art film Festival, Medzinárodný maratón mieru, Biela noc a k tomu všetkému mesto dýcha históriou a uspokojí aj návštevníka, ktorému sa žiada spoznávať históriu a pamiatky,“ uzatvára Miloslav Klíma.