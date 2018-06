Dóm svätej Alžbety je najvyhľadávanejšou pamiatkou v Košiciach

Ročne ho navštívi viac turistov, ako je obyvateľov mesta.

10. jún 2018 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Najväčšia katedrála na Slovensku bola postavená v 14. až 16. storočí. Ľudí nadchne už na prvý pohľad svojou veľkoleposťou.

Aj keď bola dlhé roky ukrytá pod lešením, dnes si ju turisti môžu vychutnať naplno. A nemusia zostať len pri obdivovaní vnútra Dómu na vlastnú päsť, k dispozícii sú im aj sprievodcovia, ktorých vedie Mária Bartková.

Tá spoločne s kolegami vedie aj štatistiku, koľko turistov ročne pamiatku navštívi. „

Tých spôsobov, ako vedieme evidenciu návštevníkov, je niekoľko. Priamo v Dóme je kniha, kde turisti napíšu svoje dojmy a zapíšu sa, potom máme zoznam tých, čo nechajú milodar a ďalšie. Ročne navštívi Dóm 245 000 návštevníkov.“

Jedinečný Dóm

Turisti sa väčšinou spoliehajú na výklad sprievodcu, len málokedy sa stane, že by prišiel nejaký, ktorý toho vie rovnako veľa. Väčšina zostáva z informácií prekvapená.

Napríklad Kráľovské schodisko vnútri Dómu je jedno z piatich dvojitých, točitých, gotických schodísk v Európe.

Za ďalšími by ste museli ísť do Grazu, Šegešváru, Kluže či do Prahy. Celokovový oltár je údajne jediný v Európe.

Až kým sa človek nedotkne, neuverí, že tento vysoký bočný oltár svätého Kríža je odliaty zo železa.

„V roku 1931 ho posvätili na pamiatku obetí 1. svetovej vojny. Je vraj odliaty zo zbraní použitých v tejto vojne,“ ponúka ďalšiu zaujímavosť Bartková. V Dóme tiež nájdete relikvie sv. Kríža, sv. Alžbety, sv. Ondreja apoštola i troch sv. košických mučeníkov.

Legendy

Najkrajší výhľad na Košice je z dómskej veže. Počas výstupu uvidíte hodinový stroj i zvony, na ktorých mladý košický zvonár zvonieva každú nedeľu.

Sprievodcovia okrem mnohých historických faktov ponúkajú aj legendy, ktorých o Dóme koluje hneď niekoľko.

Väčšinou sa týkajú chrličov vody, ktorými je Dóm ozdobený. Najmä ten s podobou ženy je najznámejší.

Vraj má podobu manželky staviteľa chrámu, ktorá nebola ani pekná, ani dobrá a holdovala alkoholu. Známa je aj legenda o dutom kameni, ktorý keď niekto vytiahne, zrúti sa celý Dóm.

Nová Južná veža

V Dóme sv. Alžbety môžu turisti vidieť aj svadbu či omšu. Prehliadka so sprievodcom trvá od pol hodiny až do hodiny a pol.

„Najdlhšiu si vyberajú tí, ktorí chcú vidieť komplet Dóm, kaplnku sv. Michala a vystúpiť na Severnú vežu. Maďarskí turisti sa tiež často pýtajú na Rákocziho hrobku.“

Dóm sv. Alžbety je otvorený každý deň od šiestej ráno.

Mária Bartková odporúča najmä návštevu Južnej veže: „Je novozreštaurovaná, takže ju videlo len málo návštevníkov. Pred reštaurovaním nebola nikdy sprístupnená.“