Košický poslanec Smeru parkuje na miestach pre invalidov

Najprv tvrdil, že to bolo len raz. Ukázalo sa, že to urobil aj inde.

8. jún 2018 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Najprv tvrdil, že to bolo len raz. So súhlasom suseda. Ako nechtiac vysvitlo, urobil to aj inde.

Na neštandardné parkovanie poslanca mesta Košice a mestskej časti Staré Mesto Otta Brixiho (Smer-SD) nás upozornil obyvateľ Braniskovej ulice.

Obyvateľ: Parkovanie na chrapúňa

Odfotil poslancove auto odstavené na vyhradenom parkovacom mieste pre konkrétne auto invalida.

Evidenčné čísla na jeho vozidle a dodatkovej tabuľke ku dopravnej značke „P-RÉSERVÉ“ s piktogramom ťažko zdravotne postihnutej osoby sa nezhodovali.

„Tomu sa hovorí parkovanie na 'chrapúňa'. Nič neoprávňuje tohto pána dať nám všetkým najavo, že vyhraj voľby, môžeš všetko. Zaparkoval pri Braniskovej 5 v stredu predpoludním,“ napísal nám obyvateľ ulice.

Oslovili sme Brixiho, ktorý potvrdil, že skutočne na Braniskovej na takom mieste parkoval.

„Áno, je to moje auto. Je to vyhradené miesto pre suseda, invalida, ktorý mi umožnil tam stáť. Viete, ja som mal tiež parkovacie miesto, ktoré mi bolo pred niekoľkými mesiacmi zrušené. Platil som zaň, myslím, 680 eur ročne. A aj naďalej by som tam chcel mať vyhradené parkovanie, ale, žiaľ, v zmysle súčasného VZN (č. 157 o spoplatnenom parkovaní – pozn. red.) to možné nie je. Keďže nebolo na Braniskovej kde zaparkovať, tak som poprosil suseda, či nemôžem využiť jeho parkovacie miesto v čase jeho neprítomnosti,“ pustil sa do vysvetľovania exposlanec Národnej rady.

Brixi: Nič neštandardné

Opýtali sme sa ho ešte raz, či mu sused – invalid povolil parkovať na svojom mieste.

„Áno, sused prerába byt, takže momentálne tam nebýva,“ odvetil.

Tieto miesta sa však ani podľa polície (pozri nižšie) nesmú prenajímať tretím osobám, preto nás zaujímalo, či takéto parkovanie nepovažuje sám za neštandardné.

