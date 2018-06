Černák chce do prvého tímu Tampy a na domáce majstrovstvá sveta

Stanley Cup doprial Ovečkinovi.

9. jún 2018 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejový obranca Erik Černák, ktorý je odchovancom HC Košice, má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu v zámorí.

Po dvoch sezónach strávených v súťaži OHL v tíme Erie Otters, s ktorým získal majstrovský titul, sa 21-ročný Košičan presunul do mužstva Syracuse Crunch v AHL.

V základnej časti nastúpil na 71 zápasov, v ktorých zaznamenal 18 bodov (5 gólov a 13 asistencií) a v play-off pridal v siedmich dueloch gól a asistenciu.

„Sezónu hodnotím veľmi pozitívne, či už po tímovej alebo individuálnej stránke. Nezačali sme úplne dobre, čo do istej miery zapríčinilo aj to, že sme boli v tíme desiati nováčikovia, ktorí prišli z juniorských súťaží. Napokon sme sa ale dali dokopy ako tím a postúpili sme do play-off z druhého miesta. V prvom kole sme však vypadli s Torontom, čo nás mrzelo, keďže sme si na nich verili,“ povedal Erik Černák, ktorý v tíme dostával veľa príležitostí na ľade, či už v presilovkách alebo pri oslabeniach.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Býval blízko štadióna

Košický rodák si v novej súťaži rýchlo zvykol, aj napriek tomu, že sa v nej hrá omnoho rýchlejší a agresívnejší hokej.

„Po sezóne sme mali výstupné rozhovory s generálnym manažérom Tampy Bay Steve Yzermanom a ten mi povedal, že som bol jedným z najlepších hráčov a boli s mojimi výkonmi veľmi spokojní. V AHL hrá veľa hráčov, ktorí sa snažia dostať do NHL, takže je to omnoho tvrdšie a rýchlejšie. Človek sa musí sústrediť na každé jedno striedanie a vydať zo seba maximum,“ uviedol Černák.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5DBR na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5DBR na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone