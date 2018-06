Pre košickú nulaeurovkou ľudia šaleli aj v centre mesta

Počas dlhých hodín čakania v rade vznikli nové kamarátstva.

9. jún 2018 o 12:50 Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. Prvýkrát bola trpezlivosť zberateľov preverená v piatok v košickej zoologickej záhrade.

Na eurobankovku s nulou a vyobrazenými zvieratami čakali ľudia od štvrtej ráno.

V sobotu sa bankovka predávala opäť, no tentoraz na Hlavnej ulici a líšila sa aj dizajnom.

„Na tejto druhej je Dóm svätej Alžbety, kto ich zbiera, ten musí mať obe, jedna nestačí,“ vysvetľovali čakatelia okoloidúcim, ktorí netušili prečo sa od Mestského informačného centra a Návštevníckeho centra krúti dlhý rad ľudí.

Pre vnukov

Kto chcem získať bankovku medzi prvými, musel si ráno privstať.

„Som tu od šiestej, pán predo mnou od nejakej piatej. Dlho sme boli len my dvaja, až neskôr začali prichádzať ďalší ľudia. Už sme sa aj skamarátili a vymenili sme si čísla,“ smeje sa Jozef Považan z Novej Bane.

Do Košíc cestoval vlakom päť hodín.

„V piatok som bol v zoo, prespali sme s manželkou v hoteli a teraz čakáme, aby som kúpil aj bankovky s Dómom. Mám päť vnukov, chcem každému venovať zbierku všetkých takýchto slovenských eurobankoviek. Na osobu predajú tri, takže ich kúpim aj ja, aj manželka, tú šiestu môžem vymeniť za nejakú, čo mi chýba.“

Numizmatik fanatik

Kým niekto išiel na istotu, v rade sa našli aj ľudia, ktorí skôr skúšali šťastie, či sa im ešte ujde.

Predaj bol spustený o desiatej, Radovan Fecko pätnásť minút pred začatím už mal pred sebou desiatky ľudí.

„Neviem, či sa mi ujde, ale verím, že áno, keď budem vidieť, že to nemá zmysel, pôjdem preč. V piatok v zoo som čakal dve hodiny a tí, čo len vyskúšali šťastie a prišli tri hodiny po začiatku predaja, už ani nemuseli čakať a rovno si ich kúpili. Risk bol zisk.“

Radovana záujem prekvapil, nie je zberateľ a kým ho strýko nepožiadal o kúpu špeciálnych bankoviek, ani netušil, že niečo také existuje.

„On je numizmatik fanatik, býva v Bratislave, tak ma poveril touto nevinnou úlohou. Keby som vtedy vedel, na čo som mu kývol. Už aspoň viem, čo za fanatici to sú,“ zhodnotil so smiechom.

Za nulu tri eurá

„Stojí za to, to zažiť,“ tešila sa z úlovku aj 82-ročná Magduška. Napriek umelým kĺbom a s paličkou v ruke si rad poctivo odstála, spoločne so synom.

„Sme zberatelia, no do iných miest sme osobne nešli, dali sme ich kúpiť. Je to náročné skĺbiť s prácou, keď sa predáva počas pracovného dňa,“ vysvetľoval syn Radovan.

Za špeciálnu bankovku záujemcovia zaplatia tri eurá.

Do dnešného dňa ju vydala Bratislava, Banská Bystrica, Červený kameň a Košice.

Najbližšie si zberatelia doplnia zbierku v piatok.

Nulaeurovka sa bude opäť predávať v Banskej Bystrici, no s iným dizajnom ako tá prvá.