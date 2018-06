Flašinety sú dnes vzácnosť, jeden stojí ako lepšie auto

Hracie skrinky rozozvučali centrum Košíc. Hrali vážnu hudbu aj rokenrol.

9. jún 2018 o 18:32 Judita Čermáková, Monika Almášiová

KOŠICE. Čarovná skrinka, z ktorej ide hudba. Kde sa majiteľ so svojim flašinetom objaví, tam je zaručený smiech a dobrá nálada.

Že vám to slovo niečo hovorí, ale neviete ho nikam zaradiť?

Jediný košický flašinetár, Tomáš Plaszky z rukáva vysype, čo to ten flašinet vlastne je: „Je to mechanický hudobný nástroj, ktorý sa rozozvučí, keď zakrútite kľukou. Sú známe najmä z jarmokov. Ľudia si ho často mýlia s verklíkom, no je medzi nimi rozdiel,“ začne svoje rozprávanie o obrovskej vášni Košičan, ktorý je tiež bábkohercom a principálom Divadla v kufri.

„Kým verklík hrá dookola len jednu melódiu, flašinet vylúdi piesní aj dvesto,“ vysvetľuje.

Namiesto nôt dierky alebo klinčeky

To, koľko melódií drevená skrinka s rôznym počtom píšťal a kľukou zahrá, závisí od množstva valčekov či kartónových kariet, ktoré flašinetár má.

„Valčeky sa vkladajú na presne určené miesto vo flašinete. Je na nich navinutý papier, ktorý je na rôznych miestach prederavený. Tie dierky sú vlastne noty. Pri točení kľukou ide cez ne vzduch ku jednotlivým píšťalám, a tým vzniká melódia.“

Na jednom valčeku sú obvykle dve až tri pesničky, keď ich flašinetár „odohrá“, teda odtočí kľukou, valček vyberie a vloží ďalší.

„Niektoré stroje majú aj registre, ako sú na organoch v kostole. Použijete ich, ak potrebujete, aby hrali fanfáry, tenké píšťaly, flauty,“ ukazuje na drobné kovové výstupky podobné klinčekom, na boku drevenej krabičky.

Historický nástroj

Niektoré flašinety hrajú na valčeky, do iných sa vkladá prederavené kartónové leporelo.

