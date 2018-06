Brixiho rodina chce od mesta 20 parkovacích miest pri obchodnom centre

Košičania sa obávajú zhoršenia situácie s parkovaním.

15. jún 2018 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. O časť mestského parkoviska vo dvore obchodného centra (OC) na Sídlisku Kuzmányho prejavili záujem niektorí z majiteľov tejto budovy.

Ide o troch vlastníkov, ktorí chcú od košického magistrátu odkúpiť 20 parkovacích miest v zásobovacom dvore na Námestí L. Novomeského.

Tieto miesta má v súčasnosti v správe parkovacia firma EEI, zvyknú tam parkovať miestni obyvatelia.

Na parcele mesta sa nachádza ďalších osem miest na státie, ktoré užíva Veterinary Bodybuilding Club na základe nájomnej zmluvy uzavretej s Mestskou časťou (MČ) Košice-Staré Mesto.

Petrovčík: Pribudne áut, ubudne parkovacích miest

Vo štvrtok sa na zastupiteľstve Starého Mesta rozhodovalo o stanovisku k tomuto predaju.

Poslanec Igor Petrovčík (nezávislý) upozornil, že v prípade odpredaja parkovacích miest do súkromných rúk prídu obyvatelia z neďalekej bytovky na ulici Kpt. Nálepku o možnosť parkovať na tomto mieste.

„Už dnes je ťažké zaparkovať v tejto lokalite. Navyše, neďaleko od tohto parkoviska má pribudnúť úplne nová bytovka, ktorá nahradí tam stojaci rodinný dom. Tým sa enormne navýši počet áut. Vedenie mesta by si malo uvedomiť, že takýmito krokmi neskutočne komplikuje každodenný život obyvateľom,“ povedal Petrovčík, ktorý považuje požiadavku na odkúpenie dvoch desiatok miest na státie za prehnanú.

Brixi: Rezidenti tam nemajú čo parkovať

V úvode rokovania upozornil poslanec Otto Brixi (Smer), že je v tomto prípade v konflikte záujmov kvôli príbuzenským vzťahom.

Výkup miest totiž žiada strýko jeho manželky.

Podľa poslanca by parkovacie miesta vo dvore nemali využívať obyvatelia blízkej bytovky.

„Zásobovací dvor nemá čo slúžiť obyvateľovi domu. Zásobovací dvor je príslušenstvom budovy, ktorej slúži na zásobovanie, na státie pre zákazníkov a na účely v zmysle stavebného zákona. Tu nemá ani jeden občan čo parkovať. To, že sa to 20 rokov umožňovalo a ľudia si na to zvykli, nie je v poriadku. Je to chyba mesta,“ myslí si Brixi.

Staré Mesto chce diskutovať s ostatnými vlastníkmi

Na druhej strane doplnil, že 20 parkovacích miest, ktoré žiada jeho rodina, je podľa neho absolútny nepomer k tomu, čo naozaj potrebuje človek, ktorý tam má prevádzku.

