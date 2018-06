Posudok univerzity pre mesto: Zmluva s EEI je absolútne neplatná

Právnici konštatovali, že mesto si vytvorilo na zákone nezávislé právo.

15. jún 2018 o 9:35 (aktualizované 15. jún 2018 o 9:42) Peter Jabrik

KOŠICE. Na pondelkovom mestskom zastupiteľstve majú poslanci doriešiť vysporiadanie vzťahov s parkovacou firmou EEI.

V pláne vedenia mesta bolo odobrať jej iba správu nad rezidentskými lokalitami, centrálna mestská zóna jej mala zostať naďalej.

Všetko však môže byť inak po tom, ako vedenie mesta obdržalo posudok od Právnickej fakulty UPJŠ, ktorý si nechalo samo vypracovať za 7200 eur.

UPJŠ: Zmluva je absolútne neplatná

„Po preskúmaní obsahu nájomnej zmluvy, skutkových okolností jej uzavretia a relevantnej právnej úpravy platnej a účinnej v čase uzavretia nájomnej zmluvy sú dôvodné pochybnosti o platnosti nájomnej zmluvy. Platnosť nájomnej zmluvy môže byť spochybnená z dôvodu: a) neurčitosti predmetu nájmu a b) rozporu nájomnej zmluvy so zákonom,“ uvádza sa v rozsiahlom posudku právnickej fakulty.

Ako je známe, cestný zákon, platný a účinný v čase uzavretia nájomnej zmluvy s EEI v roku 2012, neumožňoval obciam uzavrieť zmluvu, na základe ktorej by mohli v súlade so zákonom prenechať prevádzku plateného parkovacieho súkromnej firme.

Mesto preto zvolilo podľa právnikov univerzity uzatvorením nájomnej zmluvy s EEI metódu súkromnoprávnej regulácie zásahov do základných práv a slobôd osôb tam, kde to zákon v čase jej uzatvorenia „nedovoľoval a spôsobom, ktorý zákon neumožňoval“.

Konštatovali, že ak mesto realizovalo samosprávnu pôsobnosť v rozpore s cestným zákonom, začalo si vytvárať „na zákone nezávislé právo“.

„Podľa nášho názoru je nájomná zmluva vrátane jej dodatkov absolútne neplatná,“ píše sa jednoznačne v posudku.

K tomuto záveru dospeli aj z niekoľkých ďalších dôvodov.

Bezdôvodné obohatenie sa má vrátiť

Rozpor právneho úkonu so zákonom označili odborníci z UPJŠ za objektívnu skutočnosť, ktorá „nemá právne následky zamýšľané zmluvnými stranami, a to bez ohľadu na to, ktorá zo zmluvných strán neplatnosť spôsobila, a taktiež bez ohľadu na to, či niektorá zo zmluvných strán uzavrela zmluvu v dobrej viere“.

V rozsiahlej argumentácii k tomu, ako by sa na základe týchto skutočností mali usporiadať vzťahy medzi mestom a EEI, sa v posudku konštatuje, že sú dve možnosti.

Zmluvné strany majú v prípade neplatne uzavretej zmluvy právo domáhať sa vydania bezdôvodného obohatenia a náhrady škody.

Dôsledkom plnenia neplatnej zmluvy je povinnosť účastníkov zmluvy vrátiť si navzájom všetko, čo plnením z takejto zmluvy nadobudli (bezdôvodné obohatenie).

Vyporiadanie vzájomných vzťahov, ktoré vznikli ako dôsledok neplatnosti zmluvy, by teda malo mať „prednosť i pred aplikáciou ustanovení o náhrade škody".

Ak by bezvýnimočne platila preferencia nároku na náhradu škody tak, ako tvrdí "vo svojom stanovisku advokátska kancelária TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., boli by všetky nároky spoločnosti EEI vzniknuté v súvislosti s neplatnosťou nájomnej zmluvy premlčané..., čo by v konečnom dôsledku bolo ešte viac v neprospech spoločnosti EEI“.

Z dôvodu absencie špecifických informácií o plneniach mesta Košice a spoločnosti EEI prijatých pri plnení nájomnej zmluvy sa možno podľa právnickej fakulty pokúsiť len rámcovo vymedziť predpokladané obohatenia na strane zmluvných strán.

Právnici majú pochybnosti o náhrade škody pre EEI

Samotná existencia nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia nevylučuje možnosť vzniku nároku na náhradu škody.

