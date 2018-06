Namiesto obchvatu by mohla do košickej zoo viesť lanovka

Starosta Kavečian sa už aj stretol s výrobcom.

19. jún 2018 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Do Kavečian vedie jediná prístupová cesta, ktorá je kvalitatívne na úrovni miestnej komunikácie.

Denne po nej prúdia autá smerujúce do a zo zoologickej záhrady, počas letnej sezóny aj na bobovú dráhu či do športovo-rekreačného areálu.

Cestu využívajú aj autobusy mestskej hromadnej dopravy a nákladné autá.

Úzky manévrovací priestor spôsobuje v určitých úsekoch šoférom veľké problémy.

Dlhodobo nevyhovujúcu situáciu má vyriešiť obchvat.

Začať by mal pred vstupom do Kavečian a má smerovať oblúkom doprava k rodinným domom.

Na terajšiu komunikáciu sa napojí za posledným domom mestskej časti.

Do úvahy prichádza aj lanovka

Košičan Ján Polanský upozornil, že okrem obchvatu by dopravnú situáciu mohlo vyriešiť aj vybudovanie lanovky.

Jeho vízia má celkom reálne kontúry.

Prečítajte si tiež: Cesta do zoo si pýta obchvat. Môže stáť päť miliónov eur

„Nebolo by výhodnejšie postaviť kabínkovú lanovú dráhu do Kavečian a to takým spôsobom, že by sa využili parkovacie kapacity v lokalite Súdky pri Hornáde na jeho pravom brehu? Takto by sa prepojili lokality Anička, Vyhliadková veža a Kavečany,“ pýta sa Polanský a argumentuje blízkosťou železničnej zastávky aj zastávky MHD pri údolnej stanici lanovky.

„Keď môžu mať lanovku v Bratislave na Železnej studničke, pri Ružomberku na Malinô Brdo, v Miškolci alebo Budapešti, tak prečo nie v Košiciach? A prekážkou nemusí byť ani vedenie veľmi vysokého napätia, s ktorým by sa lanovka križovala. A vietor pri súčasných technológiách už tiež nehrá významnú rolu. Cez deň by sa ľudia do Mestskej časti Kavečany a do zoo prepravovali lanovou dráhou, v skorých ranných a večerných hodinách autobusom.“

