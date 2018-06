Vareha obvinil Matečnú z korupcie a rodinkárstva

Generálnej prokuratúre poslal oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu.

18. jún 2018 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Generálna prokuratúra SR má na stole ďalší podnet, ktorým sa bude zaoberať. Autorom je Mikuláš Vareha, ktorý ho nedávno napísal za bránami väznice v Sabinove.

Odpykáva si tam 12-ročný trest odňatia slobody, ktorý dostal za tzv. lykožrútovú kauzu.

Svoj podnet nazval "Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu" a paragrafom, ktorý Vareha v texte spomína, je zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Podľa samozvaného kráľa Zemplína ho mala spáchať Gabriela Matečná v čase, keď šéfovala Slovenskému pozemkovému fondu.

Ide o ovocný sad Galafruit

V úvode podnetu sa Vareha vracia do apríla 2005, keď jeho spoločnosť Galafruit & CO so sídlom v Malej Tŕni uzavrela nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom (SPF).

Obsahom zmluvy bol prenájom poľnohospodárskych pozemkov v okrese Trebišov o celkovej výmere vyše 360 hektárov.

Pôda bola vo vlastníctve neznámych vlastníkov a zmluva bola uzavretá do konca roka 2025.

"Listom z 9. augusta 2013, doručeným spoločnosti Galafruit 8. októbra, SPF bez akéhokoľvek vysvetlenia a dôvodu od zmluvy odstúpil. Pritom žiadnym spôsobom nebolo uvedené, kedy a ako malo dôjsť ku skutočnostiam, zakladajúcim právo na odstúpenie od zmluvy. Zároveň bola spoločnosť Galafurit požiadaná o vypratanie pozemkov do konca októbra, teda v priebehu 23 dní," píše Vareha a dodáva, že vtedajšou šéfkou SPF bola G. Matečná.

Galafruit poslal na SPF list, v ktorom firma poukázala na dovtedy preinvestovaných 40 miliónov eur do výsadby ovocných stromov, výstavby oplotenia, závlahového systému či oporných konštrukcií.

V liste Galafruit informoval aj o tom, že po doručení odstúpenia od zmluvy začala tieto pozemky obsadzovať spoločnosť M. zo Stredy nad Bodrogom, ktorá odrezala na vstupných bránach ovocných sadov visacie zámky.

"Následne sme sa dozvedeli, že s touto firmou zo Stredy nad Bodrogom uzavrel SPF na tieto pozemky nájomnú zmluvu. Jedným z jej spoločníkov je občianske združenie z Kežmarku, za ktorým stojí strýko Gabriely Matečnej," tvrdí Vareha.

