Cestu na letisko mal stavať investor. Zatiahne to štát

Príjazd do Pereša v smere od Malej Idy (Medzeva) sa zruší. Na snímke je to tá časť cesty so šípkou. V pozadí vidno mimoúrovňovú križovatku, na ktorú sa od letiska napojí nová prístupová cesta.(Zdroj: Korzár/Michal Lendel)